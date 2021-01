Bio je jedno od otkrića Otta Barića na putu do Eura 2004., umirovio se u Hajduku 2009. odigravši samo četiri utakmice zbog ozljede, a onda se preselio u Izrael i postao zvijezda. Ne samo u nogometnim okvirima.

Đovani Roso (46) danas je skaut Maccabija iz Haife i u Svetoj Zemlji skrasio se s obitelji. Prije godinu i pol vijest o njegovoj pobjedi na VIP Survivoru na Filipinima odjeknula je Hrvatskom.

- Došao sam na razgovor potpuno siguran da neću sudjelovati u toj emisiji. Nije me to privlačilo. Međutim, kada sam odbio ponudu, čuo sam kako je jedan od voditelja kazao drugome da je na meni dobio okladu. Kazao mi je da se kladio da neću pristati ići u Survivor jer, kao, mi nogometaši smo razmaženi, samo za hotele s pet zvjezdica, na što sam burno reagirao: "To misliš? E, sad ćeš vidjeti!". I vratio sam se te pristao na ugovor u Survivoru pod dva uvjeta: da sve bude pošteno i regularno te da u showu nema zmija. Zmija se užasavam - rekao je Roso za Večernji list.

Odradio je to jednom, ali kaže - nema šanse da bi ikad iskusio išta slično.

- Dvadeset dana nisam ništa jeo osim riže i kokosa, spavao sam na pijesku i nikada se nisam bolje naspavao, izgubio sam 18 kilograma, nisam imao kontakt ni s kim. Kad smo već kod toga, svima, radi duševnog mira, savjetujem da se ponekad izoliraju makar na sedam dana, bez mobitela, bez TV-a, i da se posvete samo sebi. Nagrada? Neki se iznos dobije već i za sudjelovanje, ukupno je svota narasla do 200.000 eura, no na kraju, kada se oduzme porez, ostalo mi je oko 30 posto te svote. No nisam tamo išao radi novca.

Sa suprugom Mayom vodi radijsku emisiju svakog dana od 16 do 18 sati. S njom ima sina Roija (15), a prvom suprugom Moranom sina Vitu (17), a s Mirtom Šurjak kćer Dominu Kjaru (8).

- Evo, baš smo nekidan Maya i ja imali temu o katastrofalnom potresu u Hrvatskoj. Inače, moj klub Maccabi Haifa namjerava poslati pomoć petrinjskoj Mladosti - kaže Roso.

- Kada su me jednom pitali bih li prešao na židovsku vjeru, kazao sam im: "Ja nisam birao ni majku ni oca ni domovinu ni vjeru sve mi je to dodijelio Bog. Tko sam ja da se suprotstavljam Njegovoj volji?" To ih je oduševilo - dodao je.

Dotaknuo se i Hajduka i odnosa u hrvatskom nogometu.

- Taj antagonizam između sjevera i juga u Hrvatskoj zaista mi je glup, nepotreban, neprihvatljiv. Mi smo svi jedno, i sad smo, u ovoj teškoj situaciji s potresom, pokazali koliko smo ujedinjeni. Mnogi će se naljutiti na ovo što ću reći, ali Hajduk bi bio uspješniji da ima nekoga poput Mamića. Ovako, kad se ne zna tko je gazda na Poljudu, ja kažem: "Puno baba, kilavo dite". No Hajduk je ipak fenomen. Što je gori i neuspješniji, to je voljeniji i popularniji. Teško je to objasniti. Evo, moj 86-godišnji otac Ivan i dalje je lud za Hajdukom - rekao je Roso za Večernji.