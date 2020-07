Rožman: 'Ajmo Rijeko, u očima igrača vidim glad za trofejima!

Smolčić je out, Gorgon upitan, a vjerojatno već i na izlaznim vratima Rujevice. Rijeka u finale utrčava s četiri uzastopne HNL pobjede i brani trofej koji je prošle godine osvojila senzacionalno protiv Dinama

<p>Mjesto u Europi je osigurano, u finale Kupa se plasiralo, sezona već ima pečat uspješne. Ali sve utakmice koje je Rijeka odigrala u ovoj nikad prije doživljenoj i usred ožujka prekinutoj korona-sezoni zapravo su bile tek uvod u subotnju. Jer sutra se igra - za trofej. Za nešto što zauvijek ostaje i zapisano, u vitrinama!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka slavi Kup na Drosini prošle godine</strong></p><p><strong>Simon Rožman</strong> (37) je na riječku klupu sjeo u rujnu. Kao 36-godišnjak slovenski trener uletio je u već započetu sezonu, vodio momčad koju nije selektirao, prebrodio dvije krize, afirmirao mlade, tukao se s posljedicama stanke zbog pandemije koja mu je momčad srezala u najvećem naletu, a sutra može, tri godine prije nego što napuni 40, u zrak dignuti Rabuzinovo 'Sunce' i postati pobjednik, osvajač hrvatskog nogometnog Kupa.</p><p>- Finale... Točno sam tamo gdje smo željeli biti! I super-zadovoljan sam u kakvom stanju ulazimo u utakmicu za trofej. Četiri dobre predstave, četiri uzastopne pobjede (Dinamo 2-0, Inter 1-0, Hajduk 3-2 i Istra 4-2, op.a.). Dečki rade strahovito vrijedno i naporno, 100% su fokusirani samo i jedino na trofej koji branimo i opet želimo osvojiti - priča Rožman.</p><p>Momčad hvali njega, on hvali momčad.</p><p>- Moram pohvaliti moje igrače za način na koji su radili u cijeloj ovoj jedinstvenoj sezoni i stvarno bih silno volio da u zadnjoj utakmici sezonu uzmu i tu veliku nagradu, da za Rijeku i 2019/20 bude: trofejna.</p><p>Protivnik je momčad koja je prvenstvo završila - ispred Rijeke.</p><p>- Jedno je sigurno: bit će nam jako teško. S druge strane bit će jaka Lokomotiva. Brza momčad, sa sjajnom tranzicijom, jednako takvom dijagonalom, odlična u nalaženju prostora za oba svoja krilna napadača... Ali ja mislim da smo se jako dobro pripremili za njih.</p><p>Ključ finala? Što bi moglo presuditi?</p><p>- To je samo jedna utakmica, a ulog tako velik i važan. Koncentracija na svaki detalj je imperativ, a trofej se ne osvaja ako te u onim 'li-la' situacijama i sreća bar malo ne pomazi. Ali, kažem, vidim kako su moji igrači fokusirani na finale, vidim koliko žele trofej i... Ja mislim da ćemo biti pravi, onakvi kakvi i trebamo biti da napravimo sve za još jedno slavlje.</p><p>Tajni nema.</p><p>- Kraj je sezone, svi sve znamo jedni o drugima. Poznati su svi aduti, strategije i nijanse. Ja samo želim da se mi nametnemo, da mi diktiramo ritam. Ono što mi je najviše žao je to što neće biti publike na tribinama.</p><p>'Ambulantni' report?</p><p>- <strong>Smolčića</strong> sigurno nema zbog ozljede, a teško da ćemo spreman biti i <strong>Gorgon</strong> koji već duže vrijeme ima probleme sa zadnjom ložom. Svi ostali su spremni, svima u očima vidim ogromnu glad za trofejom, vidi se zajedništvo i golemi motiv. U finalu smo, sami smo si priuštili tu sjajnu situaciju. Neka dečki uživaju u toj privilegiji. Idemo po trofej! - najavio je Simon Rožman.</p><p>Vjerojatnih 11 s kojima Rijeka u subotu od 20.30 na Šubićevu kreće u obranu trofeja: <strong>Pandur - Velkovski, Galović, Escoval - Lepinjica - Raspopović, Halilović, Lončar, Štefulj - Andrijašević, Čolak</strong>.</p>