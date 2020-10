Rožman: Nećemo potonuti! Ivan Tomečak: I mi bismo vrijedili više da igramo u Španjolskoj...

Ne smije biti tuge, imamo energiju, mladost, želju i u idućoj utakmici nećemo potonuti. Idemo u pravom smjeru. Sociedad je razina više, mi vrijedimo 15-ak milijuna eura, oni 300 milijuna, kaže trener Rijeke

<p>Real Madrid prije prekosutra će biti točno 36 godina izgubio je 3-1. Real Betis 2013. u skupini odigrao 1-1, i tek je Sociedad postao prvi Real koji je slavio u Rijeci.</p><p>Da, treći je put neki Real došao u Rijeku i skoro se i on vratio kući bez pobjede. I Sociedad je bio veliki favorit, stigao je kao vodeća momčad La Lige, iako s utakmicom manje od Reala i dvije manje od Barcelone i Atletica. Sa 18 i pol puta vrjednijom momčadi i zvijezdom poput <strong>Davida Silve</strong>. Pobijedio je tek golom Bautiste u 93. minuti.</p><p>Već nakon 45 sekundi <strong>Andrijašević</strong> je dobio žuti karton i pokazao Španjolcima što ih čeka, pa su Pavičić i Lončar skuhali prvu šansu, Lončar potom imao zicer, pa pogodio vratnicu, s druge je strane Nevistić branio dobro, Normand je pogodio gredu, a <strong>Oyarzabal </strong>vratnicu, ali nakon 96 minuta bitke glasni su navijači ovacijama ispratili domaće junake.</p><p><strong>Franko Andrijašević</strong> nakon pola sata je zamijenjen, jedva je stajao. Zgrčena lica od umora i šepajući. Dao je sve od sebe. Kao i ostali Rožmanovi junaci europske Rijeke.</p><p>- Postavili smo se kako treba, a navijačima veliko hvala jer atmosfra je bila odlična. Oni su individualno nevjerojatno brzi, zato i jesu vodeći u La Ligi. U prvom smo poluvremenu dobro stajali, imali i neke šanse, ali moraš to zabiti u Europskoj ligi, u tim utakmicama nećeš imati 5-6 takvih šansi - govorio je <strong>Simon Rožman</strong>, koji je došavši na konferenciju za medije teško uzdahnuo i stisnuo zube.</p><p>- Poremetila nas je Frankova ozljeda, ali dečkima nemam što zamjeriti. Malo ostaje žal da nas nije nagradilo, bili smo blizu bodu, ali bila je to jako dobra europska utakmica. Sat vremena smo izgledali kako treba, a nakon toga htjeli sačuvati gol. Vidjeli smo da je svaka izgubljena lopta opasna i treba biti pametan protiv tako kvalitetne momčadi. Stajali su visoko, a mi smo htjeli dubinskom loptom iznenaditi ih, ali nismo je uspjeli zadržati gore. Španjolci su pokazali svoje kvalitete. Želim više hrabrosti u napadu, da okrećemo stranu, ali nemam zamjerke - dodao je Rijekin trener.</p><p>Što ste rekli igračima u svlačionici?</p><p>- Nakon utakmice čestitao sam im iz srca. Ne smije biti tuge, mladi su, nećemo pasti, imamo energiju, mladost, želju i u idućoj utakmici nećemo potonuti. Idemo u pravom smjeru. Sociedad je razina više, mi vrijedimo 15-ak milijuna eura, oni 300 milijuna, a natjerali smo ih da igraju u najjačoj postavi, da nas poštuju. Samo moramo naučiti i tih zadnjih 3-4 minute izdržati. Ljudi su zadovoljni, imali smo nevjerojatnu podršku i sam imamo vremena pripremiti se za AZ jer je utakmica s Goricom odgođena - zaključio je Rožman.</p><p><strong>Ivan Tomečak</strong> je naglasio:</p><p>- Oni kazne svaku mrvicu, malu pogrešku, a ti moraš iskoristiti šanse u takvim susretima. U drugom su nam dijelu već bile teške noge. <strong>Oyarzabal</strong>? Ma, svi mi igramo nogomet i nisu baš takve razlike među nama. Da mi igramo u španjolskoj ligi, vrijedili bismo više. Nažalost, nismo uspjeli osvojiti bod, pokušat ćemo naučiti nešto, da nam se ne dogodi više tako nešto u zadnjoj minuti.</p><p>Sociedadov trener I<strong>manol Alguacil</strong> rekao je:</p><p>- Imali smo više šansi, nekad i dodavali kad smo trebali pucati, ali pobjeda je rezultat dobrog rada. Važno je krenuti pobjedom, šteta je samo što je ne možemo proslaviti s navijačima, osjećamo da nam nedostaju. Rijeka? Znao sam da je dobra i da će biti teško igrati, imali su šansi u prvom poluvremenu, ali mi smo bili bolji.</p><p> </p>