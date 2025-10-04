Rožman: 'Nismo se pojavili u Koprivnici. Ljudi su nas prebili'

Nogometaši Osijeka doživjeli su novi posrtaj ove sezone. Taman kada se činilo da će uhvatiti zalet, kada se nudila šansa, 'bijelo-plavi' su neuvjerljivom i blijedom predstavom izgubili od Slaven Belupa 2-1 u Koprivnici.

Trener Osijeka Simon Rožman nije skrivao nezadovoljstvo nakon susreta 9. kola HNL-a u kojem je njegova momčad imala priliku zasjesti na treće mjesto.

- Čestitam Slavenu Belupu na pobjedi. Mi se danas nismo pojavili na terenu, pogotovo u prvom poluvremenu, radili smo sve suprotno u odnosu na dogovoreno. Ljudi su nas prebili u duelu, bojimo se igrati s loptom. Bila je to daleko najgora utakmica u ovom dijelu sezone - komentirao je slovenski stručnjak i dodao:

- U drugom poluvremenu čak smo došli blizu, imali smo dvije vratnice, ali nismo zaslužili više od toga. Ne bih rekao da su razlog tome izostanci, jer cijelu sezonu igramo bez šest-sedam igrača. Samo dajem primjer, željeli smo od prve sekunde raditi visoki pritisak, a mi smo bili u niskom bloku. Nevjerojatno, neshvatljivo...

S druge strane, Mario Gregurina je napravio pothvat. Srušio je nominalno jačeg suparnika pa s 'farmaceutima' skočio pri sam vrh lige. Čak četiri momčadi imaju 12 bodova, sve se nalaze od 3. do 6. mjesta.

- Velike čestitke od srca svim igračima i cijelom stožeru, bila je to jedna velika pobjeda za nas. Imamo dva-tri dana da se odmorimo, a onda ćemo u miru nastaviti s pripremama. Imali smo jako dobar ulazak u utakmicu, prezadovoljan sam kako smo izgledali u prvom poluvremenu - rekao je strateg Koprivničana i dodao:

- Poremetio nas je crveni karton, bili smo prisiljeni stati u niži blok, i to je bilo jako dobro. Na kraju smo primili gol, ali smo ipak pobijedili, mislim zasluženo, i svi smo presretni zbog toga. Osijek je najopasniji iz tranzicije, mislim da smo ih dobro u tome spriječili.