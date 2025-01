Rudeš: Renovaciju terena smo si sami platili. Gradonačelnik Zagreba: Neka, to se i očekuje

Zagreb se već duže vrijeme muči s nogometnom infrastrukturom, a grad koji ima dva prvoligaša potencijalno bi ih mogao imati tri iduće sezone, s obzirom na to da bi Sesvete ili Dubrava mogli ući u najjači rang hrvatskog nogometa. Na današnjoj skupštini Grada Zagreba razvila se rasprava između zastupnika Alena Locherta i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Locherta je zanimalo zašto Zagreb ima samo jedan funkcionalan stadion i da bi morao biti svjestan eventualnog priključenja još jednog (Sesvete/Dubrava).

Tomašević je istaknuo da se do početka radova na Kranjčevićevoj igraju utakmice i da će novi stadion biti na dispoziciji i drugim zagrebačkim klubovima. Lochert je istaknuo da Osijek, Rijeka i Split imaju po dva stadiona koja zadovoljavaju HNS-ove uvjete, dok bi se Zagreb mogao naći u situaciji da na tri prvoligaša ima jedan stadion.

Zagreb: Sjednica zagrebačke Gradske skupštine | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Inače, NK Rudeš je nadležni gradski ured izvijestio da je sam financirao sanaciju cijelog objekta nakon oluje u Zagrebu 2023. godine. Imali su privremenu licencu od HNS-a, ali nisu imali reflektore, pa je jedini uvjet bio taj da igraju po danu - rekao je gradski zastupnik na što mu je Tomašević odgovorio:

- U Zagrebu pravi nogometni stadion, ne govorim o tribini s parsto mjesta, nije izgrađen 70 godina. Sad će Zagreb u sljedeće četiri godine dobiti dva nova stadiona, i to stadione koji zadovoljavaju četvrtu kategoriju Uefe - rekao je pa nastavio:

Zagreb: 1/8 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, Rudeš - Istra 1961 | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ako to nije iskorak, ne znam što je. Nakon toga ćemo vidjeti za stadion na istoku grada. Ni NK Rudeš ni drugi klubovi ne plaćaju nikakvu zakupninu, tako da se od njih apsolutno očekuje da plaćaju sanaciju u ovakvim situacijama.

Rudeš je odlučio odgovoriti Tomaševiću i to detaljnim priopćenjem.

"Poštovani gradonačelniče,

Obraćamo Vam se kao predstavnici NK Rudeš, kluba koji desetljećima doprinosi razvoju sporta, mladih i zajednice u našem gradu. Umjesto podrške, nažalost, suočavamo se s ignoriranjem, neodgovornošću i potpunim nedostatkom razumijevanja za realne probleme s kojima se susrećemo, kao i cijela sportska zajednica našega grada.

Temeljem dopisa NK Rudeš od 16. srpnja 2024. godine i na pitanje zastupnika Locherta, na 40. sjednici Gradske skupštine 23. siječnja 2025. godine, izbjegli ste odgovoriti na konkretno pitanje vezano za premještanje rasvjetnih stupova s gradskog stadiona u Kranjčevićevoj na naš stadion SRC Rudeš.

Podsjećamo, ovo bi jednostavnim administrativnim potezom omogućilo da SRC Rudeš zadovolji uvjete Hrvatskog nogometnog saveza za igranje utakmica HNL-a što bi u ovoj situaciji bio veliki korak naprijed za zagrebački sport. Umjesto podrške, dobili smo općenite i neodređene izjave.

Još jednom naglašavamo da je SRC Rudeš gradska imovina, a nakon šteta nastalih u srpnju 2023. godine, uzrokovanih olujom, nitko iz Grada Zagreba nije posjetio naš stadion niti ponudio pomoć. Cijelu sanaciju financirali smo sami, privatnim sredstvima i uz pomoć prijatelja i sponzora Kluba, sve kako bismo našim članovima, navijačima i zajednici osigurali najbolje moguće uvjete.

Podsjećamo da smo više puta obavještavali gradske urede, uključujući Ured za obrazovanje, sport i mlade, o nastaloj šteti i potrebama za sanacijom. Nitko od nadležnih nije se udostojio niti odgovoriti na naše dopise, a kamoli posjetiti stadion i tako se bar uvjeriti u stanje gradske imovine.

Naš, a i Vaš klub nije zanemario svoje obaveze, već redovito ulaže vlastite resurse u održavanje i funkcioniranje stadiona – na korist igračima, zajednici i budućim generacijama. Nadalje, SRC Rudeš, kao i druge manje sportske centre u Gradu Zagrebu, ste naveli kao "tribine s par stotina mjesta" a NK Rudeš kao "neki konkretan nogometni klub", izbjegavajući imenovati klub koji je udruga građana te koji svojoj zajednici želi osigurati što bolje uvjete.

Vaše najave o izgradnji novih stadiona do 2028. godine su dobrodošle, no što ćemo do tada? Što Grad Zagreb planira poduzeti kako bi klubovi koji već sada igraju u HNL-u imali uvjete dostojne tog natjecanja? Zar ćemo još četiri godine gledati kako se klubovi snalaze sami, dok Grad Zagreb okreće glavu od problema? Dok se obećanja o novim stadionima ne ostvare, tri zagrebačka kluba dijelit će jedan stadion, a postoji mogućnost da neki klubovi budu prisiljeni igrati svoje domaće utakmice izvan Zagreba.

Gospodine gradonačelniče, NK Rudeš i SRC Rudeš nisu „tribine od par stotina sjedalica“. Konkretno i ako već govorimo samo o tribini, naša broji 1.638 sjedalica. Iako smo ponosni na našu infrastrukturu (pa tako i tribinu), naš najveći uspjeh očituje se u činjenici kako samo kroz školu nogometa okupljamo više od pet stotina djece koja svakodnevno treniraju, usavršavaju se i postižu rezultate.

Upravo je to izvor našega entuzijazma, nas kao zajednice ljudi koji ulažu svoje vrijeme, trud, srce i vlastita sredstva u stvaranje boljeg i zdravijeg društva kroz sport. Vaše ignoriranje naših apela ne ostavlja dojam neznanja, već svjesnog zanemarivanja.

Pozivamo Vas da hitno reagirate i donesete odluku kojom ćete pokazati da Grad Zagreb želi dati svoj doprinos klubovima, cjelokupnoj sportskoj zajednici i svojim građanima. Grad Zagreb je grad sporta, a ne samo grad dočeka kada netko ostvari veliki sportski uspjeh.

Sport i sportski procesi u gradu Zagrebu događaju se na različitim terenima – i onima s par stotina sjedalica i onima poput naših, a na kojima svakodnevno trenira na tisuće djece te ih, bez obzira na kapacitet klupskih tribina, sve treba poštovati i podržavati u najvećoj mjeri!

Vaš i naš,

NK Rudeš", napisali su u priopćenju.