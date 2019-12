Ruiz provocirao Joshuu, a on mu poručio: Udaram kao konj

Fokusiran, miran i nevjerojatno snažan. Tako je Anthony Joshua izgledao na pressici uoči borbe protiv Andyja Ruiza koja će biti u subotu. Nakon šoka koji je u lipnju doživio u Madison Square Gardenu, kada je izgubio prvu borbu u karijeri, Joshua će račune s meksičkim Amerikancem pokušati izravnati u subotu u Saudijskoj Arabiji u Diraju.

Kako su tada mnogi stručnjaci rekli, Britanac kao da je podcijenio Meksikanca u prvom meču i to je zapravo segment koji je omogućio Ruizu da dođe do pobjede. No u revanšu možemo očekivati puno ozbiljnijeg i fokusiranijeg Joshuu koji je svjestan da mora pobijediti.

Ovaj vatreni dvojac je sudjelovao na pressici uoči meča gdje su prvi put pozirali zajedno.

- Zanimljivo je biti na ovoj strani. Opet se borim za naslov, četvrti put u kratkom vremenu. Čak i kad ste prvak, morate si postavljati izazove, a ovo je za mene novi izazov. Gladan sam pobjede i fokusiran na svoj cilj. Udaram kao konj kada udara unatrag i drži se bez straha - rekao je za početak Joshua koji je nakon pobjede nad Vladimirom Kličkom čak triput uspješno branio titule u teškoj kategoriji, ali Ruiza ipak nije mogao zaustaviti.

- Boksam već dugo. Nisam došao samo sudjelovati, ušao sam da bih dominirao. Osvojio sam puno toga, i došao sam ovdje napraviti show. Borio sam se protiv najboljih, sparirao sam protiv najboljih. Kad sam se vratio iz New Yorka nakon borbe s Ruizom odmah sam počeo udarati vreću i pripremati se za ovu borbu. Nema straha u meni. Jednostavno se radujem ovoj borbi. Neće to biti poseban trenutak kad pobijedim Ruiza. Ostat ću fokusiran, neću se previše veseliti jer moram zadržati mentalitet izazova, moram si i dalje postavljati izazove. Cijelu karijeru pobjeđujem najbolje i nastavit ću to raditi. On je samo meta na mojoj listi.

Britanac će u meč ući sa 102 kilograma, a posljednji put je toliko kilograma imao 2014. godine. Uoči ove borbe je dosta radio na eksplozivnosti i zbog toga je smršavio nekoliko kilograma kako bi se u ringu mogao puno brže kretati nego što je to slučaj bio u njihovoj prvoj borbi kada je Meksikanac iznenadio snažnog Joshuu.

Andy Ruiz je svjestan koliki je udarac zadao Joshui u prvoj borbi pa je i ovaj susret odlučio iskoristiti za blago provociranje. Naime, on ga je tada pobijedio u New Yorku u Madison Square Gardenu, a na konferenciju je stigao u dresu New York Knicksa, NBA momčadi koja nastupa u toj dvorani.

- Bila su ovo tri duga mjeseca. Ušao sam u povijest i ostat ću u povijesti 7. prosinca. Iznenadio sam se koliko fanova imam tu. Spreman sam za rock and roll. Znam da će Anthony ući drugačije u ovu borbu znam da je smršavio i da je motiviraniji i bolje pripremljen. Ja moram spriječiti sve što baci prema meni. Ne želim samo pustiti ove pojaseve, poginut ću za njih. Radio sam za ovo cijeli život - rekao je Ruiz koji je 1. lipnja uzdrmao boksački svijet.

Meksikanac je u karijeri na omjeru 33-1, a jedini meč koji je izgubio bio je protiv Josepha Parkera kojeg je Joshua uspio pobijediti.

Prva borba bit će podosta drugačija od prve. Zašto? Britanac ulazi nabrijaniji nego ikad i taj poraz od Ruiza mu je itekako trebao da ga prizemlji. Bio je dvije godine na vrhu, nitko mu nije mogao ništa i kao da je ušao u 'dosadnu' rutinu. Nokaut za nokautom se redao, a onda je stigao žilavi Meksikanac koji je šokirao bivšeg svjetskog prvaka i dao mu do znanja da je konkurencija u teškoj kategoriji itekako i dalje žestoka te da nema opuštanja u niti jednom trenutku.

Riječi na presici su bile vatrene, ali zato su se u pomirljivom tonu zajedno fotografirali ispred sjajne Arene u kojoj će se boriti, a Saudijci su se izgradili za samo mjesec dana.

Borba je na rasporedu u subotu oko 22 sata u Diriji u Saudijskoj Arabiji, a prijenos će biti na RTL-u.