Rujevica će biti puna jer stiže Hajduk: Keku se vraća - Heber

Eventualnim osvajanjem Kupa, a protivnik u finalu im je Dinamo, Hajduk bi si osigurao početak euro-sezone u 3. pretkolu Europske lige. Rijeka, dakle, ne ovisi sama o sebi, ali: subotnjim trijumfom nad Splićanima (ili remijem) Bijeli bi rasplet finala Kupa čekali s pozicije br. 2 i - navijali za Dinamo da im omogući dva tjedna odmora i(li) priprema više.

Kako god bilo, u subotu je na Rujevici Jadranski derbi, utakmica koja nikad nije bila, niti će biti obična. Igralo se u Rijeci ili Splitu, svejedno je. Sraz za prevlast na najljepšem moru na svijetu bio je i ostat će posebna nogometna priča.

- Kulisa će biti fantastična, prije derbija uvijek je sve puno maštanja, poslije je sve puno pameti, a svačija je želja da nogomet i atmosfera budu vrhunski - priča najuspješniji trener u povijesti riječkog nogometa, Matjaž Kek.

- Ne znam hoće li mi Čolak biti na raspolaganju jer propustio je neke treninge, ali se radu s momčadi vratio Heber! No nije me baš uvjerio da je spreman kandidirati za utakmicu - rekao je Kek, ne dodavši na kraju te rečenice: "zasad".

Premda nam se učinilo da je upravo ta riječ ostala visjeti u zraku i da ne bilo nikakvo čudo kad bi Brazilac prekosutra krenuo na Leticu.

Mariborski Opatijac onda je emitirao jednu zahvalu i jednu čestitku.

- Hvala svim našim simpatizerima i navijačima koji su bili uz kroz ovu polusezonu tj. cijelu sezonu, i kad smo pobjeđivali i kad smo gubili. I čestitke Dinamu na osvojenome naslovu prvaka Hrvatske.

Koliko jedna, posljednja sezonska utakmica može promijeniti ocjenu (ne)uspješnosti cijele 2017/18-e?

- Vrlo malo. Za mene je sezone uspješna samo ako se osvoji trofej. Ne mora to biti imperativ, ali ako si Rijeka onda moraš tako razmišljati. S druge strane, neosvajanje trofeja automatski ne implicira neuspješnost. Prava, smirena i realna analiza tek nam predstoji no ako znamo s koje smo polazišne točke krenuli i ako znamo da je Rijeka sada svoja, stabilna, sa armadom navijača uz sebe, sa identitetom i pozitivnim kontinuitetom... Onda je za mene ova sezona bila - pozitivna.

"Polazišna točka" je prijelazni rok. Tj. dva prijelazna roka jer i na zimskom mercatu promet nije bio mali.

- Svaki nam je mercato, na žalost, turbulentan i neizvjestan. Nekad ta momčad koju stvaraš na papiru ispuni očekivanja, a nekad ne. Primjerice, mislim da nakon zimskih odlazaka-dolazaka nitko nije očekivao da ćemo mi do samog kraja biti u igri za naslov. A jesmo, bilo smo. Ja ću, naravno - ne javno nego odgovornima u klubu, dati svoje mišljenje o narednom prijelazno roku no to će razdoblje opet biti neizvjesno i iznimno naporno.

Na kraju se sjajni Rijekin stručnjak vratio Jadranskome derbiju.

- Sve se više i javno spominje da je Hajduku od preostale dvije utakmice sezone važna samo ona koju igraju u finalu Kupa s Dinamom. Cijeli sam život u nogometu i ovo je sigurno: ne-ma ša-nse da im momčad uđe u derbi s nama, a da misle na bilo koju drugu utakmice. Dolje pile naopako - završio je Kek razgovor smijehom na račun splitske van-nogometne taktike.

Savjeti Primorcima i Dalmatincima

Rujevica će, dakle, biti puna do vrha, sa svih 8.279 zauzetih mjesta, a sinoptičari jednoglasno najavljuju da će se zaljevska kišurina ispadati baš do sutra predvečer pa će i vrijeme biti - idealno. Ni kišovito, ni hladno, ni pretoplo.

Navala na stadion je sigurna pa sa adrese Rujevica br. 10 svima koji će na Jadranski derbi ide nekoliko najdobronamjernijih mogućih savjeta i informacija:

- ulazi na stadion otvaraju se sat i pol prije utakmice, u 15 sati i 30 minuta

- ulaznice su rasprodane, daleko je najpametnije na Rujevicu doći što ranije čime će se izbjeći i kašnjenje na derbi i stvaranje "čepova" na ulazima

- u subotu, na sam dan utakmice, neće se prodavati ulaznice za gostujuće navijače tako da, tko želi navijati za Hajduka sa južne tribine, ulaznicu treba kupiti najkasnije sutra

- iz HNK Rijeka mole sve gledatelje da svoje automobile ne parkiraju na prometnicama koje idu uz stadion (posebno ne po sredini četiri prometne trake kako neki "genijalci" znaju učiniti) jer time stvaraju prometni rizik sa mogućim smrtnim posljedicama te sebe izlažu policijskim sankcijama tj. kaznama