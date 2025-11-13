Rukometaš iz BiH teško stradao i bori se za život. Klub objavio potresnu fotku: 'Pobijedi i ti...'

Rukometaši Sloge iz Doboja ostvarili su pobjedu u zaostaloj utakmici četvrtog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Konjuha, no susret je ostao u sjeni teške prometne nesreće njihovog suigrača. Trijumf su posvetili Radomiru Stojanoviću, koji se u bolnici bori za život.

Nekoliko dana uoči utakmice teško je stradao igrač Sloge. Stojanović je zadobio ozljede opasne po život, uključujući višestruke prijelome kostiju i teške povrede unutarnjih organa, zbog čega je hitno operiran i stavljen u induciranu komu. Nakon nesreće, uprava MRK Sloga Doboj uputila je službeni dopis Rukometnom klubu Konjuh i povjereniku natjecanja Aleksandru Vrhovcu sa zamolbom za odgodom utakmice. U apelu su naglasili kako nije humano očekivati od igrača da istrče na teren dok se njihov suigrač bori za život.

No na apel kluba iz mjerodavnih institucija nije stigao odgovor. Prema navodima iz kluba, ni povjerenik ni Rukometni savez Bosne i Hercegovine nisu se oglasili povodom njihovog zahtjeva. Kako se termin utakmice približavao, a odgovor nije stizao, uprava Sloge je povukla vlastiti zahtjev i donijela odluku da će se utakmica odigrati prema rasporedu, 11. studenog u 18 sati.

Igrači Sloge su, unatoč okolnostima, izašli na teren. U napetom susretu, punom preokreta, uspjeli su svladati ekipu Konjuha rezultatom 30-29. Iz kluba su poručili da je pobjeda posvećena njihovom suigraču Stojanoviću.

"Igrači su u teškim momentima s osjećajem tuge, neizvjesnosti i suosjećanjem, odnosno brigom za svog suigrača izašli na teren, odigrali utakmicu i pobijedili za Rašu", navode u priopćenju kluba.

Podrška ozlijeđenom rukometašu stigla je i od drugih klubova. Među prvima se oglasio SRK Zrinjski Mostar: "Nemamo mnogo za reći, osim što se iskreno nadamo da ćeš pobijediti i ovu veliku bitku te se uskoro ponovno vidjeti na parketu! Cijela obitelj SRK Zrinjski Mostar uz tebe je, Radomire!"

I iz Sloge su poslali poruku podrške: "Rašo, uz tebe smo, pobijedili smo protivnika na terenu, a vjerujemo da ćeš i ti pobijediti, oporaviti se i ponovo s nama igrati i radovati se novim pobjedama."