Rukometaš se dvaput srušio na majčinoj zabavi: Pogledali su srce, sve je izgledalo super...

Rukometaš švedske reprezentacije, Lucas Pellas (27), završio je u bolnici s teškim ozljedama. Pellas, koji inače igra na poziciji lijevog krila, zadobio je potres mozga i slomio ključnu kost na rođendanskoj proslavi njegove majke.

Dva se puta srušio usred zabave, ali iz nepoznatih razloga, otkrio je za Aftonbladet.

- Liječnici nemaju odgovor zašto se to dogodilo. Ulovila me muka na pola igre i otišao sam na WC, putem mi se zavrtjelo u glavi, a kada sam došao do WC-a izgubio sam svijest i pao licem na pod. Bilo je to kao da je netko ugasio svjetlo. Ne znam koliko sam dugo ležao, no kad sam se probudio još uvijek sam bio tamo.

Ponovno se srušio

Pellas je inače dugogodišnji član švedske reprezentacije s kojom je uzeo europsko zlato 2022, a u klupskom rukometu igra za Montpellier.

Pokušao se ustati i vratiti u zajedničku prostoriju gdje je bilo društvo, ali mu je ponovno pozlilo.

- Htio sam u panici i šoku pobjeći od tamo, ali sam se ponovno onesvijestio i srušio. Puno je ljudi bilo oko mene kad sam se probudio i pitali su me što se dogodilo.

Izvan 'stroja' bit će najmanje u narednih šest do osam tjedana, a nije ni uvršten na popis za kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Dodao je da mu nije prioritet vratiti se na teren.

- Liječnici nemaju odgovor zašto se to dogodilo. Ne znam što da izbjegavama ili što da mislim. Pregledali su srce i sve je izgledalo super. Sada se osjećam dobro i od tad nisam ništa osjetio, ali to je zastrašujuća situacija koju želim izbjeći u budućnosti. Nema naznaka da imam epilepsiju, ali ću provjeriti. Rukomet ide u drugi plan kad se ovako nešto dogodi - zaključio je.

