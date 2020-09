Rukometaši bi 2024. mogli čak zaigrati na - Roland Garrosu...

Organizacijskom odboru Olimpijskih igara u Parizu dozvoljen je budžet od 400 milijuna eura, a još jedna promjena je manji broj borilišta za sportaše. Tako će se uštedjeti troškovi konstrukcije novih stadiona

<p>Iako zbog korona virusa nismo dočekali niti Olimpijske igre u Tokiju 2020. već čekamo iduće ljeto kako bismo ih vidjeli, (a i to vjerojatno pod maskama i na dozvoljenom odstojanju), one sljedeće, 2024. već su u planovima ostvarenja. Očekujemo globalnu ekonomsku krizu, budžet je već srezan za 10 posto od onog uobičajenog za organizaciju najsvečanijeg sportskog turnira, no, nema odustajanja, tek nekoliko promjena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Naime, Organizacijskom odboru Olimpijskih igrara u Parizu dozvoljen je budžet od 400 milijuna eura, a još jedna promjena je manji broj borilišta za sportaše. Tako će se uštedjeti troškovi konstrukcije novih, a i sportaši te ostali prisutni će se kretati onda u manje prostora... Nešto kao NBA sezona u Orlandu. </p><p>Naravno, neki će sportovi onda vjerojatno mijenjati svoja uobičajena borilišta, a među prvima je u planu - selidba rukometaša. Tako bi se rukometašice i rukometaši te njihove utakmice trebali preseliti na teniski kompleks Roland Garros, odnosno, na renovirani stadion Phillipe Chatrier koji može primiti do15.000 navijača, no pitanje je hoće li ih toliko smjeti doći.</p><p>Osim toga, dodan mu je potpuno novi pokretni krov, koji bi trebao biti isproban ovog mjeseca na Grand slam turniru 21. rujna.</p><p>Budu li rukometaši bacili svoju loptu na 'Chatrieru', tenisači i tenisačice će svoje dvoboje preseliti na 'Suzzane Lenglen'.</p>