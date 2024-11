Rukometaši Zagreba potukli se nakon poraza u Ligi prvaka!

Rukometaši Zagreba su u srijedu navečer izgubili od Nantesa (25-22) u osmom kolu Lige prvaka, a utakmica je imala i treće poluvrijeme. Naime, kako je klub izvjestio, igrači Zvonimir Srna, koji nije igrao zbog ozljede, i Miloš Kos potukli su se nakon utakmice. Sukob je izazvao srpski rukometaš, a obojica su privremeno suspendirana.

Ovim putem želimo vas obavijestiti kako je Stegovno povjerenstvo rukometnog kluba Zagreb donijelo odluku o privremenoj suspenziji rukometaša Miloša Kosa i Zvonimira Srne radi fizičkog sukoba koji je izazvao Kos nakon jučerašnje utakmice protiv HBC Nantesa u Areni Zagreb.Privremena suspenzija ostaje na snazi do okončanja postupka koji će voditi Stegovno povjerenstvo rukometnog kluba Zagreb - objavio je hrvatski prvak u priopćenju.

Susret 5. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Barce | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Rukometni klub Zagreb neće tolerirati bilo kakvo neprofesionalno ponašanje i u potpunosti će surađivati sa Stegovnim povjerenstvom kako bi se situacija što prije razjasnila. Do okončanja stegovnog postupka rukometni klub Zagreb ne može komentirati situaciju pa molimo medije za razumijevanje. Klub će pravovremeno informirati javnost s više informacija kada se utvrde sve činjenice - zaključili su.

Zagreb je tako ostao na posljednjem mjestu u skupini uoči posljednjih pet kola, a posljednji poraz očito je probudio frustracije kod nekih. Zvonimir Srna utakmica je odgledao s klupe zbog ozljede koju vuče već neko vrijeme, a Miloš Kos nije se proslavio. Zabio je tek jedan gol iz sedam pokušaja, njega je trener Velimir Petković najviše kritizirao nakon utakmice.

Zagreb: Konferencija za medije RK Zagreb nakon pobjede nad SC Magdeburg | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Imam problem ja, ima on, imamo svi. A kakav on ima problem, ne znam, nešto je duboko. Njega nisam uspio probuditi i to mi je minus, sve ostale jesam. Igrači su mi rekli da ima njihovu podršku, ali treba je i on nama dati. Trebaju mu dva-tri gola. Znate što u rukometu znači lijevi bek, a mi imamo nulu s te pozicije. No, zadnji sam koji ću kritizirati, najteže je ući u glavu igraču. Radujem se što se bliži kraj polusezone, možda ćemo ga vratiti kroz hrvatsko prvenstvo, ali meni treba trening jer znam da treningom mogu vratiti svakog igrača.