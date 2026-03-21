Rukometašice Bjelovara stigle do osme uzastopne pobjede!

Rukometašice Bjelovara pobijedile su Osijek 30-24 u 19. kolu hrvatskog prvenstva u školsko-sportskoj dvorani srednjih škola. Iako ih na ljestvici dijeli velika bodovna razlika, domaće igračice nisu lako došle do osme uzastopne pobjede, kojom su zadržale treće mjesto iza Podravke i Lokomotive, klubova koji su u ovom trenutku ipak svijet za sebe. Posebno Podravka.

Da Osijek nije nimalo bezazlen suparnik pokazalo se većem dijelku susreta, u kojem su gošće u par navrata vodile. Ipak, na odmor se otišlo sa solidnih plus tri za Bjelovarčanke.

Ni početak drugog poluvremena nije prošao bez neizvjesnosti. Osječanke su ponovno utišale domaću publiku jer se nisu predavale, nego su još jednom preuzele vodstvo. Ipak, sve je sjelo na svoje mjesto dvadesetak minuta prije kraja, kada su domaće igračice prelomile utakmicu zahvaljujući dvama uzastopnim pogocima dviju Lucija.

Najprije je Lucija Renić s desnog krila pogodila za 21:18, a odmah potom je njezina imenjakinja Lucija Cvitanović nakon solo prodora podigla prednost na četiri razlike. Na pet i šest pogodaka viška Bjelovar su odvele upravo iste igračice, pa je tada postalo jasno da je pitanje pobjednika praktički riješeno. Završnih 30:24 potpuno je realan odnos snaga na parketu.

Kod domaćih je ponovno briljirala vratarka Karmela Pokopac, koja je s 18 obrana iz 39 udaraca upućenih prema njezinim vratima doslovce pokopala nade Osijeka u iznenađenje. Uz nju, najveće pohvale zaslužuje Lucija Cvitanović, koja je sa sedam pogodaka bila prvo ime na listi strijelaca domaće ekipe. Po šest golova postigle su Ivona Mrđen i Antonija Oremović. AM Gavrić dodala je jedan pogodak, dok je Lucija Renić sa svoja četiri gola, i to u trenucima kada se lomio rezultat, bila jedna od ključnih igračica u napadu sastava trenera Gorana Mrđena.

U redovima Osijeka istaknula se Rea Kruljac s pet pogodaka, dok su Mia Jozanović i Leona Grgić postigle po četiri. Obje vratarke gostujuće ekipe sakupile su po devet obrana, što je upola manje od učinka sjajne Pokopac, a upravo je to možda bilo i presudno u ovom susretu.

Pobjednički niz Bjelovarčanki sada dolazi na veliki ispit, jer im u utorak u goste stiže Podravka. Realno, osim časnog poraza, teško je očekivati nešto više, ali i takve utakmice mogu biti prilika za dokazivanje protiv najbolje hrvatske ekipe.