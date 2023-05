Rukometašice Lokomotive opet su prvakinje Hrvatske! Samo su jednom poražene ove sezone...

Rukometašice Lokomotive u posljednjem su kolu domaćeg prvenstva svladale Dalmatinku iz Ploča sa 34-19 (17-7) u dvorani 2 zagrebačkog Doma sportova i na taj način obranile naslov prvakinja Hrvatske.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Ana Malec je sa šest golova bila najefikasnija kod "Lokosica", a po četiri gola postigle su Stela Posavec i Tena Petika. Kod Dalmatinke je najbolja bila Anđela Zelić sa 11 golova.

Lokomotiva je prvenstvo završila osvojivši 50 od 52 moguća boda, a jedini poraz nanijela im je Podravka Vegeta u Koprivnici (24-21). No, Zagrepčanke su obranile naslov jer su bile bolje u dvoboju odigranom u Zagrebu, dok su Koprivničanke u veljači neočekivano izgubile na svom parketu od Dugog Sela te na kraju završile sezonu sa 48 bodova.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Odigrali smo sezonu kakvu Lokomotiva u svojoj povijesti nije odigrala. Imali smo 26 utakmica u Prvenstvu Hrvatske, 14 u Ligi prvakinja, putovanja od Kastamonua u Aziji do Norveške, igranje srijeda - subota, imali puno novih igračica, neke od nositeljica ekipe su nam otišle prošle godine. Ovo je iznad svakog očekivanja, ovo je san. Svi kažu da je lakše osvojiti nego obraniti naslov, a mi smo ga obranili - izjavio je trener Lokomotive i izbornik hrvatske ženske reprezentacije Nenad Šoštarić koji bi trebao Lokomotivu i sljedeće godine voditi u Ligi prvakinja.

- Volio bih u nekoliko sljedećih godina voditi jednu vrhunsku i vrhunski organiziranu ekipu, da uživam u tome i da dvorana u kojoj igramo bude puna. Sjest ćemo i dogovoriti se, ali moje ambicije su veće nego po osmi put stvarati ekipu. Mi smo sedam puta obnovili ekipu, 41 igračica otišla je iz Lokomotive od 2018. godine i mi smo opet stvorili nove, ali mislim da moramo malo drukčije postaviti stvari - rekao je Šoštarić.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Ako Šoštarić ostane na klupi, u novoj sezoni na terenu neće imati kapetanicu Stelu Posavec.

- Stvarno je bila naporna sezona, ali puno smo radile i na kraju uspjele, stvarno je to odličan osjećaj. Tu sam već sedam godina i mislim da je ovo prava kruna moje karijere u Lokomotivi. Nas nekoliko igračica sada odlazi iz Lokomotive, no igrat će se rukomet ovdje i dalje kao i do sada svake godine, pa vjerujem da će i sljedeća i svaka druga godina Lokomotivi biti uspješna. Drugo osvojeno prvenstvo je kruna moje karijere ovdje, a sada svoju karijeru nastavljam dalje u Poljskoj. Naravno da sam uzbuđena, bit će to novi korak za mene, novo iskustvo i nova avantura - poručila je hrvatska reprezentativka.

