Rukometašice protiv domaćina u drugom krugu Eura, košarkaši kod Austrije. Evo gdje gledati

Prvi krug je apsolviran. Unatoč silnim problemima, hrvatske rukometašice plasirale su se u drugu fazu Europskog prvenstva. A sada slijedi ono najbitnije.

Kraljice šoka u četvrtak od 18 sati otvaraju drugi krug protiv domaćina Slovenije u ljubljanskoj dvorani Stožice. Očekuju se krcate tribine, a nadamo se da će sklad slovenskih boja prekinuti pokoji kvadratići.

Slovenska metropola blizu je Hrvatske, naše rukometašice pokazale su i na ovome prvenstvu da mogu svima pomrsiti planove. Zaslužile su podršku navijača, što zazivaju cijeli turnir. Iako je termin možda malo nezgodan za one koji rade, cijene su itekako prihvatljive. Kreću se od 20 do 45 eura.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prije dvije godine Kraljice šoka su sve bacile u šok. I nas i europski rukomet. Senzacionalno su osvojile broncu, a bez obzira što su na ovaj Euro došle bez nekoliko bitnih igračica, nadaju se opet iznenaditi sve.

A startna pozicija je izuzetno povoljna po nas. Samo Norveška je prenijela četiri boda, dok su Hrvatska, Slovenija, Danska i Švedska prenijele po dva, a Mađarska je na nula. Dakle, ovisimo sami o sebi. Prva utakmica bit će jako bitna, pobjeda bi nam dala velikih vjetar u leđa za dalje. A protiv Slovenki itekako znamo igrati. Naše rukometašice su slavile u oba pripremna dvoboja za Euro.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- To će biti rat iz utakmice u utakmicu. I za to treba ogroman roster i mogućnost rotacija. Slovenija ima kostur ekipe iz Krima, koji je preuzeo i izbornik Dragan Adžić s ciljem da ih pripremi za ovaj Euru, dok je vanjska linija u inozemstvu; Stanko, Gros, Omoregie, Lazić, to je svjetska kvaliteta. Dobili smo ih u ovim pripremama dvaput u Laškom, ali mi smo uvijek u najvažnijim utakmicama odgovorili kvalitetno. Bit će to pravi derbi, u kojem će se vidjeti puno lijepih stvari i vjerujem da mi to možemo pobijediti - rekao je izbornik Nenad Šoštarić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prijenos je na RTL 2 od 18 sati. A dva sata i 20 minuta kasnije u akciju će i naši košarkaši. Hrvatska u Grazu igra protiv Austrije u 3. kolu pretkvalifikacija za EuroBasket. Aco Petrović četvrti put je preuzeo reprezentaciju, ovaj put privremeno. Naši košarkaši ogromni su favoriti protiv protivnika koji ne zna za pobjedu u ovim kvalifikacijama i sve osim naše pobjede bila bi ogromna senzacija.

No, pravi ispit i ono na što se Aco najviše pripremao je utakmica protiv Poljske koja se igra u nedjelju od 20 sati u Draženovu domu. Ipak, bez preskakanja. Prvi ispit je Austrija. Prijenos je od 20.20 na SportKlubu 2.

