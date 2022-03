Hrvatska ženska rukometna reprezentacija otputovala je u subotu ujutro u Francusku gdje će u Toulouseu igrati susret četvrtog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Francuske.

Prije dva dana u Koprivnici Francuskinje su bile bolje sa 19-21, ali izbornik Nenad Šoštarić i njegove igračice nisu nezadovoljni pokazanim unatoč porazu.

- Bila nam je to teška utakmica, možda to nije bio najbolji rukomet, ali borile smo se koliko smo mogle. Nije loše što se tiče rezultata, sada idemo u Francusku i bit će još teža utakmica jer će se one htjeti pokazati pred svojom publikom bolje nego što su bile u Koprivnici - kazala je reprezentativka Valentina Blažević.

Utakmicom u Koprivnici, unatoč porazu, zadovoljna je i kapetanica Katarina Ježić.

- Ponosna sam na utakmicu i na to kakav smo otpor pružili. Da je bilo više sreće i iskustva, možda smo mogle upisati dva boda. Stvarno sam zadovoljna pokazanim i trebamo nastaviti tako - rekla je Ježić, najavivši da će u Toulouseu njene suigračice i ona dati sve od sebe.

- Svi znamo tko je Francuska, njima se cijela igra bazira na obrani, ali mi smo uspješno razbijali njihovu obranu. Bilo je pogrešaka i promašenih zicera, ali da je bilo malo više sreće i više iskustva, moglo je završiti bolje - dodala je.

- Mi u svaku utakmicu moramo ući s pobjedničkim stavom i ići na pobjedu - rekla je za kraj.

Izbornik Šoštarić je zadovoljan utakmicom u Koprivnici.

- Zadovoljan sam načinom na koji smo igrali u obrani. Cure su ostavile srce na parketu - ocijenio je prvi susret protiv Francuske.

- Naravno da nikad nisi zadovoljan kada ne pobijediš, ali ostaje žal kad se ne iskoristi prilika. No pokazali smo da smo na pravom putu i da se na pravi način vraćamo tamo gdje nam je mjesto - istaknuo je Šoštarić.

Hrvatska je u Francusku otišla i dalje ako oslabljena ozljedama nekih od udarnih snaga poput Ćamile Mičijević, Larisse Kalaus, Stele Posavec, Ivana Dežić, Tene Petike. Nakon utakmice u Koprivnici, izbornik je odlučio napraviti dvije promjene. U ekipu koja je otputovala u Francusku uvrstio je vratarku Luciju Bešen i desnu vanjsku Leu Franušić, a doma su ostale Tina Barišić i Lara Burić. Drugim riječima na put je otišlo 17 igračica.

Utakmica u Toulouseu se igra u nedjelju u 17.30 sati. Francuska je vodeća u skupini 4 s maksimalnih šest bodova, Hrvatska ima dva boda iz tri nastupa, a Ukrajina je treća s dva boda iz dva nastupa

Bit će to 58. utakmica u povijesti europskih kvalifikacija za Hrvatsku. Zasad je naša reprezentacija na 38 pobjeda, dva remija i 17 poraza. Francuska pak, ima 55 susreta, 39 pobjeda, 4 remija i 12 poraza.