Rukometni blues: Metkovićevih 20 godina od osvajanja Europe

Bilo je to prije točno 20 godina. Početak novog milenija, konac travnja 2000. i utakmica na sjeveru Njemačke. Veliki Flensburg čekao je maleni Metković.

- Uz dužno poštovanje mnogim našim rukometnim i sportskim uspjesima, mislim da je to osvajanje EHF Kupa bilo pravo sportsko čudo. U tim uvjetima, tako malog grada, s tako malim budžetom, to je zbilja nevjerojatna priča. Pri tome je važno reći da je dvije trećine te momčadi poniklo u Metkoviću. A veliki dio njih, usudio bih se reći, je bio temelj onoga što će reprezentacija napraviti 2003. godine u Portugalu. Malo je reći da sam osobno, ali i cijeli grad je ponosan na to djelo - rekao je za službenu stranicu HRS-a tadašnji trener Ivica Obrvan.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Njemačka 22 gola u gostima

U finalu - prvak Njemačke. Kud iz sunčanog najrukometnijeg grada na svijetu odlaze put hladnog sjevera nakon, većinom, tijesnih pobjeda, kud još boli rana da su Metkovčani samo tri godine prije toga odigrali svoju prvu europsku utakmicu protiv Pick Szegeda i ispali za jedan gol, a sada idu na tada najokrutniju momčad europskog rukometa 'ispraviti' povijest.

Imena u momčadi Flensburga da ti se krv sledi: golmani Jan Holpert i Danac Soren Hagen, na srednjem vanjskom Rus Igor Lavrov uz Christiana Bergea, današnjeg norveškog izbornika, na krilu Lars Christiansen, a na crti moćni Bjelorus Andrej Klimovets...

Prva utakmica, ona u Metkoviću, završila je 24-22 uz mađarsku zvijezdu Zlatne doline, Gyorgyia Zsigmonda, koji je zabio šest golova, a pratio ga je Davor Dominiković s pet komada u mreži Flensburga.

Foto: Pixsell

Drama u 15 sekundi

U uzvratu ništa manje kidanja živaca i 15 sekundi koji su svim prisutnima uzeli barem pet godina života. Ivica Obrvan u toj je utakmici bio igrač-trener koji je zabio dva gola i taktičar na kakvome je pozavidio cijeli rukometni svijet.

Klasične rukometne oscilacije u velikim utakmicama, gol za gol i muk pa huk s tribina u Flensburgu. Metković pada, Metković se diže. Samo je 50 sekundi prije kraja, rezultat je 25-23 za Flensburg, a onda se kao spas ukazao Dragan Jerković. Golman Metkovaca zaustavlja udarac Mortena Bjerrea koji bi ugasio snove o tituli Hrvata.

Dva gola razlike i nešto manje sekundi. Metković organizira napad, ali nespretno, gube loptu. Flensburg opet ima šansu zabiti gol vrijedan titule. Još je 15 sekundi do kraja, tribine su se preznojile jednako kao i igrači koji su cijelu utakmicu trčali. Flensburg puca sa šest metara, Jerković skida! Flensburg puca s krila, Jerković opet skida! Sviraj kraj! Metković ima gol više u gostima i titulu pobjednika EHF Kupa.

Najrukometniji grad na svijetu skinuo je veliki Flensburg. Metković nije spavao, splitska zračna luka dočekala je igrače s krova Europe.

Foto: YouTube

No, valja spomenuti i da su putem do finala redom padali i talijanski ARAG Rubeire (24-20 i 22-19), onda Bosna iz Visokog (22-23 i 26-21), pa i Ciudad Real (22-20 i 28-29). U polufinalu čekali su susjedi - Prevent iz Slovenj Gradeca. Opet je bilo gusto. Prvi susret pripao je Slovencima 29-26, a onda je Metković preskočio letvicu s 24-19 u krcatoj dvorani u Zelenoj dolini.

METKOVIĆ JAMBO 1999./00.: Dragan Jerković, Rolando Pušnik, Nikša Kaleb, Mario Bjeliš, Slavko Goluža, Zdravko Medić, Ivica Obrvan mlađi, Davor Dominiković, Siniša Markota, Gyorgy Zsigmond, Renato Sršen, Dario Jagić, i Petar Metličić. Trener- igrač: Ivica Obrvan