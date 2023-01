Rukometni Suarez! Amerikanac ugrizao Bahreinca i dobio plavi karton: 'Ma nisam otvorio usta'

Bizarna situacija dogodila se na utakmici SAD-a i Bahreina u drugom krugu Svjetskog rukometnog prvenstva. Nakon 40-ak minuta, Amerikanac Paul Skorupa zgrabio je ruku protivničkog igrača Husaina Alsayyada i, čini se, ugrizao je.

Suci su mu nakon gledanja snimke pokazali crveni i plavi karton. To je dodatna kazna u rukometu koja znači da će protiv Skorupa otvoriti disciplinski postupak i odlučiti hoće li ga dodatno kazniti.

Foto: RTL/Screenshot

Ako njega pitate, nije kriv.

- Potpuno je kriva odluka što su mi dodijelili plavi karton. Protivnik se žalio, suci su pregledali i krivo dosudili. Vidio sam da je imao crveni trag na ruci, ali sigurno je ostao zbog kontakta s mojom rukom. Nisam otvorio usta, branio sam se glavom, ali to je bio dozvoljen kontakt. Ne slažem se s odlukom. Jako sam frustiran i pomalo ljut - rekao je Skorupa.

Alsayyad tvrdi drugačije.

- Mislim da me htio provocirati. Ovo se prvi put dogodilo na rukometnoj utakmici. Pokušao me ugristi, primaknuo je usta mojoj ruci. Ne znam je li me ugrizao ili ne, ali pokušao je. To je najvažnije.

Foto: tv2.dk

Bahrein je vodio u trenutku incidenta 21-19, a na koncu je pobijedio 32-27. Skorup se nada da neće završiti nastup na Mundijalu.

- Razgovarao sam s njim nakon utakmice, ne želim propustiti iduću. Vjerujem da će suci donijeti pravu odluku jer se veselim idućoj utakmici - zaključio je Skorupa.

Foto: RTL/Screenshot

Plavi karton lani je na Europskom prvenstvu u utakmici protiv Francuske dobio hrvatski reprezentativac David Mandić. IHF je uveo tu kaznu u ljeto 2016.

Situacija s rukometne utakmice SAD-a i Bahreina jako nas je podsjetila na ugriz Luisa Suáreza u utakmici Urugvaja i Italije na SP-u 2014. Žrtva je bio Giorgio Chiellini, a Suárez je kažnjen s četiri mjeseca zabrane svih nogometnih aktivnosti.

Video tog incidenta možete pogledati OVDJE.

Najčitaniji članci