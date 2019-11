Rukovao se s Trumpom, a po njemu obećali nazvati i dijete

Borna Ćorić neupitan je, odnosno trebao bi biti ne ostavi li na njemu posljedice napad temperature, za nastup u singlu, ali tko će biti naš drugi reket u Madridu, to je već pitanje na koje bismo odgovor trebali znati do ponedjeljka kada kreće borba za 'salataru'. Doduše, nije baš pitanje za milijun dolara jer u "izlogu" su samo dvojica, no zasad to ne može biti više od novinarske pretpostavke.

Ona naša kaže da bi na Ruse trebao krenuti duo Borna & Borna, da je reprezentativnom debiju bliži Borna Gojo (21) od Nine Serdarušića. Splićanin koji je javnosti još uvijek podosta anoniman zbog malo drugačijeg puta koji je odabrao. Odlučio je preko američkog sveučilišnog tenisa graditi svoju karijeru. Koja je ove sezone s dva polufinala na challengerima (Granby, Liuzhou) napredovala do 279. mjesta.

Profesionalac od kolovoza

- Nino i ja znali smo još ranije da ćemo ići u Madrid kao sparing-partneri i podrška, čisto da vidimo i osjetimo kako to sve funkcionira. Ma, što reći, osjećaj je odličan, ponosan sam. Mi smo još uvijek svjetski prvaci i ja stvarno vjerujem da je tenis sport u kojemu se mogu dogoditi iznenađenja - započeo je bez stajanja sa stavom koji nam se jako sviđa.

Pravi splitski.

- Ne mislim da idemo u Madrid bez pritiska i da nemamo što za izgubiti. S tim se nikad nisam slagao jer mislim da uvijek kad igraš za nešto, da imaš što izgubiti. Ja ću se pripremati kao da igram i ne idem tamo sa stavom da sam samo neki promatrač.

I ako u ponedjeljak preko mreže bude, npr., četvrti igrač svijeta Daniil Medvedev (ako Ćorić ne bude mogao)?

- Dobro, sigurno će u početku biti treme, ali nakon nekoliko poena ona nestane. Igraš uvijek da pobijediš, bez obzira protiv koga. Ja igram challengere, ali ako nastupam za Hrvatsku, dat ću sve od sebe da pobijedim i tog Medvedeva kad stanem ispred njega, a ne da idem čuvati samo neko dostojanstvo.

Foto: Official White House Photo

Sve nam se više sviđa ovaj mladić s Firula koji je prije tri godine ispunio pristupnicu za Wake Forest University koji je prošle godine predvodio do povijesnog naslova u prvoj diviziji NCAA-a. Na tom su sveučilištu u Sjevernoj Karolini koje broji 7000 studenata, a grad Winston-Salem 200 tisuća ljudi, igrali, primjerice, Tim Duncan i Chris Paul. Za nagradu je završio i kod predsjednika Donalda Trumpa, a jedan ljubavni par po njemu je obećao nazvati dijete (!).

- U vrijeme kad sam došao bio sam oko 700. mjesta na ljestvici, što s 18 godina nije loše. To je dobra podloga za ići dalje, no u tom trenutku iz SAD-a su mi ponudili nešto što nismo mogli odbiti. Dali su mi mogućnost da mi ostane puna stipendija (300 tisuća dolara u četiri godine) kad se odlučim u profesionalce i da mogu završiti kada god želim. To je bila najbolja odluka života. Mislim da bi sveučilišni tenis trebao biti popularniji i u Hrvatskoj jer dosta igrača prerano ide u profesionalce. Ja sam službeno postao profesionalac prije tri mjeseca. Koledž ti omogući da lakše prođeš tu tranziciju. Dosta ih se izgubi, ali, mi smo igrali na najvišoj razini tenisa. To su dobri igrač, ima ih u prvih 100 nekoliko kao što je Britanac Cameron Norrie (ATP 53). Ljudi, zapravo, ne shvaćaju da je to dobra razina i dobra priprema za profesionalni tenis. Ja sam akademski završio malo više od dvije godine i to sam sada zamrznuo te se mogu vratiti kada god želim u sljedećih 10 godina.

Top 150 sljedeće godine

Sveučilište je Borni dalo šansu da iskusi ATP razinu u Winston-Salemu (turnir uoči US Opena serije 250). Dvije pozivnice dobio je za kvalifikacije (2017. odjeknula je pobjeda nad Rubenom Bemelmansom, tada 100. na svijetu), a lani i za glavni turnir. Tada je izgubio od Ryana Harrisona.

- To je bila jedna od stavki koju su mi ponudili kada sam dolazio jer dobio sam šansu i na manjim turnirima. Jednostavno, puno ulažu u sport (150 milijuna dolara uložili u sportsku infrastrukturu) i imaju odličan teniski program.

Što može Borna još reći o sebi? Letimičan pogled kaže da, atipično za Splićane, više voli brze podloge, zbog čega i ima jače argumente za nastup u Madridu (igrat će se na tvrdoj podlozi, veća je nadmorska visina), ali...

- Ja sam do 17. godine igrao samo na zemlji, ali kako je u SAD-u samo beton, tako sam uglavnom igrao na toj podlozi. Nastojim biti agresivan i voditi igru, što mi omogućava visina (197 cm) jer moderni tenis i naginje dobrom servisu i agresivnoj igri. Mislim da napredujem dobro i da bi na temelju te agresivnosti mogao napraviti dobre rezultate. Ciljevi? Nažalost, neću imati ulaz za kvalifikacije Australian Opena, ali možda odem tamo na neke challengere. U prvih šest mjeseci gotovo nemam bodova za braniti i tu mi se otvara šansa da osiguram kvalifikacije Roland Garrosa i Wimbledona predma na travi nikad nisam igrao. Nadam se da mogu u sljedećoj godini doći do Top 150 i s time bih bio zadovoljan. Mislim da je izvedivo.