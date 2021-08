Crvenu zvezdu silno je uzdrmao i šokirao poraz od Šerifa u trećem pretkolu Lige prvaka. Priželjkivali su derbi protiv Dinama za ulazak u Ligu prvaka, no dobili su samo play-off Europske lige. I tamo se pošteno iskalili nad Clujom (4-0) te praktički osigurali grupnu fazu Europske lige.

Rumunjski klub bio je neprepoznatljiv, dijelio je poklone srpskom prvaku kao na traci, a iznervirani trener Marius Sumudica nije znao više što da radi. Puknuo mu je film, a na pressici je napravio pravi šou program i na krajnje neobičan način dao svoje viđenje poraza.





- Prvo, moramo priznati da je ovo sramotan rezultat. Sve to je zahvaljujući nevjerojatnim individualnim greškama. Ne bih se žalio na to, jer kada igrate nogomet stalno nešto novo naučite. Ne bih volio opet vidjeti ovako lošu igru mojih izabranika. Igrali smo protiv ekipe koja je djelovala odmornije od nas, vidjeli smo da su dobili sve duele u igri 1 na 1. Vidjeli ste i sami da su u prvom poluvremenu samo dva puta došli do kaznenog prostora i primili smo dva gola. U drugom dijelu smo im dali dva poklona. Iz prekida smo olako primali golove i ako je to greška trenera, preuzimam odgovornost - započeo je očajni trener pa nastavio u oštrijem tonu.

Ovakve golove koje smo primili, na taj način smo primili da ja to nisam vidio ni u trećoj ligi gdje sam bio trener. Svaki put kad dođem pred vas, dolazim sa istinom, imam snage priznati svoje greške, ali ovom prilikom mislim da bi ovdje pored mene trebalo biti još šest, sedam igrača i da onda oni objasne što se dogodilo. Trebalo bi ih biti sram u odnosu na ono što su pokazali. Imali smo problema s ozljedama i otkazivanjima i najveći broj utakmica u Europi. Sreli smo jednu normalnu ekipu, ekipu koja je profitirala od naših grešaka, a koja ima dobre igrače i dobro plaćene igrače. Vrijede više, a ako smo im skloni tako davati poklone, što da ja radim? - kazao je Sumudica.

Vikao je i skakao uz svoj trenerski prostor, na sve načine pokušavao razbuditi svoju momčad koja je bila sve gora. Ništa mu nije polazilo za rukom pa je do kraja utakmice u nemoći promatrao raspad svoje momčadi. Da je PlayStation, mogao bi reagirati, ali ovako ništa, slikovito tvrdi on.

- Da uzmem pištolj pa da upucam nekog kad izgubi igrača? Tri gola smo primili iz kontri, što da radimo. Kao na PlayStationu, FIFI, tamo bih bar pokušao nešto napraviti, ovdje nisam mogao. Ivanić kod kornera daje gol bez skoka. Što ja da radim? Zar ja da uđem skakati s Ivanićem? Griješim li u nečemu? Pitajte i srpske novinare što da radim. Za ono što sam ja kriv, spreman sam prihvatiti krivicu, ali tu je bilo banalnih situacija, kao kada otvoriš lopovu vrata i kažeš 'evo ti Rolex, nosi'. Vi se smijete, a to je istina i ja to ne mogu više držati u sebi. Iz dva centaršuta dva gola, a u drugom poluvremenu kao da je stigao Božić smo poklanjali. Mene nitko ne brani, svi me napadaju, a ja pokušavam da biti korektan. Nitko da stane u moju obranu. Ovdje sam previše dobar. Poslije utakmice sam morao neke igrače vodti i na zahod pošto su bili uzbuđeni. Što da okrećem sada kad je 4:0... - kazao je očajni trener Cluja.

U preokret ne vjeruje, no najviše ga boli beskrvna i bezvoljna igra njegove momčadi. Pa je smatrao da je dužan ispriku rumunjskom narodu.

- Iako je razlika u vrijednosti igrača u korist Crvene zvezde, naši igrači su im i pored toga što su ovi vrjedniji, davali poklone. Čestitam Zvezdi na rezultatu, imaju sjajnu publiku i želim im mnogo sreće u budućnosti. Ispričavam se mom narodu i državi zbog ovoga što se dogodilo - poručio je Sumudica.

Ukoliko se tako ne dogodi čudo u Rumunjskoj za tjedan dana, Cluj će svoj europski put nastaviti u Konferencijskoj ligi. Što i nije tako loše. Ionako, tamošnja javnost pisala je prije utakmice u Beogradu kako bi najbolje bilo ispasti od Zvezde jer bi u Konferencijskoj ligi imali puno lakši posao pa bi tako mogli poboljšati rumunjski koeficijent.

Možda su ih igrači poslušali...