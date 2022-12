'Runje je skidao čuda, pa dobio ocjenu 10, a mi smo bili šokirani slobodnjacima Roberta Carlosa'

Foto: Marko Lukunic/Vecernji list

Oduševio me Juninho, Rivaldo me odmah 'natočio', a Rapaić se poslije utakmice prodao u Perugiju. A tamo smo sletjeli u prašumu na neki aerodrom kao iz stripa Mister No, sjeća se tih dana Mario Čižmek

Kako se ne bih sjećao te utakmice protiv Brazila? Mi smo bili neka olimpijska selekcija s tri starija igrača, a na drugoj strani Rivaldo, Robert Carlos, Juninho, Ze Elias, Savio, Flavio Conceicao, branio im je Dida..., priča nam Mario Čižmek (46).