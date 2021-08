Nikola Vlašić je u CSKA Moskvu stigao prije tri godine nakon neuspješne epizode u Evertonu. Svi su znali o kakvom dijamantu je riječ, ali trebalo ga je samo izbrusiti. Nikola je u međuvremenu postao najbolji igrač svog kluba i lige te posljedično jedan od najtraženijih mladih igrača na tržištu. Odavno je prerastao ruski nogomet i želi iskorak u karijeri, no njegov CSKA ga ne pušta.

Milan je već neko vrijeme u pregovorima s tvrdim Rusima koji izričito traže 30 milijuna eura za Niksija, no Talijanima je to puno. Ova pandemijska kriza utjecala je i na njihove financije, ponudili su 20 milijuna eura, ali CSKA ne želi ni čuti za to. Hrvata su Evertonu platili 15 milijuna eura pa žele zaraditi duplo.

To je stvorilo frustracije kod hrvatskog reprezentativca koji želi pod svaku cijenu otići, no klub ga ne želi pustiti samo tako jer im je cilj što više zaraditi na najboljem igraču.

Naravno, Rusi imaju pravo tražiti koliko god žele za svog igrača, ali tu najviše trpi upravo Vlašić. S 23 godine prerastao je ruski nogomet, u 106 utakmica zabio je 33 gola uz 21 asistenciju, i spreman je iskušati se na većoj razini, a to se više ne libi niti javno reći.

Dok Nikola čeka rasplet cijele situacije, Rusi ga kritiziraju zbog ponašanja prema klubu. Jedan od njih je legendarni ruski trener Valerij Gazajev (67) koji je neprihvatljivo udario na hrvatskog reprezentativca.

- U ovoj situaciji oko Nikole Vlašića potpuno sam na strani CSKA. Vlašić se ponaša kao da mu je sve dopušteno. Postoje stroge ugovorne obveze, kako za klub prema igraču, ali i za igrača prema klubu. CSKA je jasno poručio da Vlašić može ići, ali samo za određeni novac, što je apsolutno pravo kluba. Čudno je u ovoj situaciji govoriti: ''Spustite cijenu i prodajte me!'' Čini se kao da igrač sam sebe omalovažava, izgleda kao da govori kako ne vrijedi toliko novca - kazao je Gazajev za Sport-Express.

Gazajev tvrdi kako Hrvat forsira odlazak iz kluba tako što je dobio višak kilograma, ali i nezalaganjem na terenu.

- Čini mi se da je na zadnjoj utakmici imao višak kilograma i da je izgubio nešto od brzine. Hrvat se sada mora dokazati privlačeći pozornost Milana koji ga želi kupiti. Umjesto toga, on igra na takav način da će uskoro biti zaboravljen. CSKA u ovoj situaciji mora djelovati jače. Postoje učinkoviti alati, a to su kazne - kaže on.

I Nikolin otac Joško izjavio je kako je došlo vrijeme za iskorak njegova sina, no i ta izjava izazvala je oštre kritike ruske javnosti. Smatraju da dok god je Vlašić igrač CSKA-a, mora se profesionalno i odgovorno ponašati.

- Vlašićev otac konstantno pokušava pritisnuti CSKA izjavama u medijima, a to nije način. Vlašić mora ispunjavati ugovorne obveze, a ne pretvarati se da je uvrijeđen - zaključio je Gazajev.

Prijelazni rok bliži se kraju, a sve je izvjesnije kako će Nikola na reprezentativno okupljanje u rujnu doći kao igrač ruskog kluba. No, tvrdoglavost CSKA-a i ovakvi napadi na Nikolu ne koriste baš nikome. CSKA će imati nezadovoljnog igrača, a Vlašić će nastaviti igrati za klub koji je odavno prerastao.