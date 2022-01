Analizirali smo dobre i loše strane u igri protiv Poljske zadovoljni smo tom utakmicom. Moglo je možda i bolje, ali uoči utakmice smo imali veliki uteg pobjede, pa je najbitnija pobjeda, kaže Dario Marinović.

Hrvatska futsal reprezentacija danas (17.30) će se u 2. kolu Europskog prvenstva u Nizozemskoj sučeliti Rusiji. Jednom od glavnih favorita turnira, selekciji koja se u zadnjih deset godina okitila medaljama (tri srebra i bronca) na posljednja četiri Eura. Nije to sve, Rusi su u tom periodu bili i viceprvaci svijeta 2016. godine.

- Sad nas čeka Rusija koju dočekujemo bez prevelikog pritiska, ali danas možemo jako puno dobiti. Znamo da bismo u slučaju pobjede osigurali prolaz, a u slučaju eventualnog neuspjeha, s obzirom na to da igramo protiv favorita, imali bi priliku četvrtfinale izboriti protiv Slovačke. - priča Dario Marinović, pa dodaje:

- Dobro poznajemo Ruse, igrali smo protiv njih puno puta. Istina, nemamo baš bajne rezultate u međusobnim dvobojima, ali, bez obzira na to, vjerujem u našu momčad i da možemo do pobjede.

Hrvatska i Rusija u povijesti su se sukobile devet puta, a "mini-vatreni" još nikada nisu svladali futsal velikana. Rusi su slavili pet puta, četiri su utakmice završene bez pobjednika. No, Hrvatska se posljednjih godina ozbiljno približila Rusiji, u zadnjih pet dvoboja "kockasti" su triput remizirali, a na Europskom prvenstvu 2016. bili na korak do velike pobjede. Hrvatska je vodila 2-1 sve do 39. minute, a onda je Pereverzev matirao Jukića, odveo Ruse do remija i prvog mjesta u skupini. Rusija u kadru ima i tri Brazilca, ali Marinović se ne predaje.

- Danas puno naših igrača mora biti na vrhunskoj razini, moramo djelovati kao momčad. I nadati se da Rusi neće imati jedan od onih dana kad su nepobjedivi. Ako se te stvari poklope i ne griješimo puno, onda imamo izgleda za povoljan rezultat. Čeka nas teška utakmica u kojoj ne smijemo darivati protivnika, ne smijemo Rusima dozvoliti rani pogodak, jer će u tom slučaju biti jako teško - završio je optimistični Dario Marinović.

Sve utakmice Hrvatske i Rusije

1. Rusija - Hrvatska 4-2 (Martić, Dervišagić)

- Svjetsko prvenstvo u Gvatemali 2000. godine

2. Rusija - Hrvatska 3-1 (P. Drndić)

- prijateljska utakmica 2008. godine

3. Hrvatska - Rusija 1-1 (Bajrušović)

- prijateljska utakmica 2012. godine

4. Hrvatska - Rusija 2-4 (Marinović 2)

- Europsko prvenstvo 2012., polufinale

5. Hrvatska - Rusija 1-1 (Marinović)

- prijateljska utakmica

6. Hrvatska - Rusija 1-3 (Novak)

- prijateljska utakmica

7. Hrvatska - Rusija 2-2 (Robinho ag, Novak)

- Europsko prvenstvo 2016., skupina

8. Rusija - Hrvatska 2-2 (Jelovčić, Novak)

- kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2019., Glavna runda

9. Rusija - Hrvatska 4-3 (Bajrušović, Matošević 2)

- kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2020., Elitno kolo