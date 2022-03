Međunarodni biciklistički savez (UCI) u petak je dopustio Pavelu Sivakovu (24) promjenu državljanstva iz ruskog u francusko, objavila je njegova momčad INEOS Grenadiers.

Sivakov je rođen u Italiji, ali je već s jednom godinom starosti s roditeljima, također biciklistima preselio u Francusku.

- Francuska je zemlja u kojoj sam odrastao, u kojoj sam se obrazovao i u kojoj sam se zaljubio u vožnju biciklom koja me je i dovela do utrka. Nju smatram svojim domom", kazao je Sivakov dodavši kako je ruska invazija na Ukrajinu dovela do toga da ubrza svoju promjenu državljanstva:

- Već sam neko vrijeme želio postati francuski državljanin, a s obzirom na ono što se sada događa u Ukrajini dovelo je do toga da ubrzam proces. Sve moje misli su s ukrajinskim narodom. Kao i većina ljudi na svijetu, nadam se miru i brzom završetku stradanja u Ukrajini - dodao je Sivakov.

Sivakov je s nepune 22 godine 2019. završio "Giro d'Italia" na devetoj poziciji te iako to nije potvrdio rezultatima u posljednje dvije godine, smatra ga se jednim od najvećih talenata svoje generacije kada su u pitanju velike trotjedne utrke.