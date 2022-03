Ruski gimnastičar Ivan Kuljak (20) osvojio je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Dohi, a na dodjeli medalja šokirao je cijeli svijet.

Budući da mu je bilo zabranjeno nastupati pod zastavom rodne domovine, Kuljak nije mogao na sebi imati ni obilježja Rusije, no on je ipak uspio pronaći način za podržati svoju domovinu uslijed invazije na Ukrajinu!?

Na njegovim je prsima bilo zalijepljeno slovo "Z" latiničnim pismom, a mnogi vjeruju kako je ovim potezom Kuljak poslao podršku svojim sunarodnjacima u agresiji.

Što točno predstavlja slovo "Z" nije poznato, no svjetski mediji obilježje na gimnastičaru povezali s ruskim tenkovima, koji također imaju na sebi imaju ispisano slovo "Z". Pojedini izvori tvrde da se to slovo konkretno odnosi na "Operaciju Z", odnosno invaziju na Ukrajini, odnosno kako to Rusi prikazuju - "specijalnu vojnu operaciju".

Da stvar bude kontroverznija, Ukrajinac Ilija Kovtun osvojio je zlato pa je na dodjeli medalja stajao pokraj ruskog gimnastičara.