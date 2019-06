Ružne slike iz Madrida: Policija je udarala navijače Tottenhama

U subotu u 21 sat na rasporedu je finale Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama. Najbitnija utakmica europskog nogometa održava se u Španjolskoj u Madridu na Wandi Metropolitano, stadionu Atletico Madrida.

Foto: 24sata/24sata

Preko 100 tisuća engleskih navijača stiglo je u Madrid dan uoči velikog finala i iako nije bilo većih izgreda, u petak u večernjim satima dogodio se incident.

Kako piše Daily Mail, skupina od oko 50 navijača Tottenhama nalazila se u jednom madridskom restoranu kad je među njih ušla španjolska policija. Engleski medij navodi da navijači nisu pravili probleme i da je situacija bila mirna, ali u dobroj atmosferi.

Problem je nastao kada je jedan od navijača pio na ulici pa ga je policajac udario pendrekom.

Police in Madrid have just come into a bar and just battered about 50 Spurs fans for no reason. Many injured. Only caught the aftermath on camera. Fucking disgusting and unacceptable. @THSTOfficial @FSF_FairCop @SpursOfficial pic.twitter.com/o0gouDPbis