Već pet mjeseci prošlo je od posljednje borbe Stipe Miočića (38) kada je po drugi put pobijedio Daniela Cormiera i obranio titulu u teškoj kategoriji. Stipe se jedno vrijeme odmarao u krugu obitelji, a nedavno se vratio treninzima kako bi maksimalno spreman dočekao novi meč.

I dalje ništa nije dogovoreno, ali već neko vrijeme uporno ga prozivaju kamerunski div Francis Ngannou i Jon Jones koji se odlučio prebaciti u tešku kategoriju.

Dok čeka novi meč, Stipe je slobodno vrijeme iskoristio za intervjue, a ovaj put je gostovao u podcastu kod Pata McAfeeja. Jedan od najvećih teškaša svih vremena je u intervjuu otkrio neke stvari koje nismo znali o njemu.

Kakav je osjećaj znati da možete ući u bilo koju zgradu i prebiti bilo kojeg čovjeka u njoj, pitao ga je McAfee.

- Ja sam više ljubavnik nego borac. Moji rezultati samo govore kako na treningu radim nešto dobro. I tu nisam samo ja, tu su moji treneri, timski kolege, obitelj i prijatelji. Ja iza sebe imam sjajnu ekipu koja jako puno ulaže u mene - skromno je odgovorio američki borac hrvatskog podrijetla.

Miočić je borilačku karijeru započeo u hrvanju, u MMA-u debitirao 2010. godine kada je pobijedio Coreya Mullisa. U karijeri ima omjer 20-3, čak četiri puta je branio naslov najboljeg teškaša. To već znamo o njemu, ali kako je Stipe uopće završio u borilačkim sportovima?

- Kao dijete sam se potukao samo jednom. Imao sam 11 godina i tip me je totalno prebio. Plakao sam i pitao ga zašto me je udario. Uvijek sam se trudio izbjegavati bilo kakve sukobe. Onda sam na fakultetu hrvao, a dok sam polagao za medicinskog tehničara u vatrogasnoj postrojbi, došao mi je tip iz dvorane i rekao da im treba netko s kim bi njihov borac zajedno trenirao. Momak se pripremao za borbu protiv bivšeg UFC i Pride borca, Dana Bobisha. Otišao sam u svoju današnju dvoranu i tamo ostao. To me svakako spasilo nekih problema, previše izlazaka i trošenja novca kojeg nemam. Sretan sam što sam pronašao ovaj sport. Ne samo zbog toga što mi je donio zaradu i priliku da se brinem za obitelj nego zbog toga što me odveo na pravi put - kazao je iskreni Stipe.

Aktualni prvak u teškoj kategoriji je poznat kao jedan od onih koji može primiti jako puno udaraca, a ima i čeličnu bradu koja mu to omogućuje. Ipak, na početku karijere je morao istrpjeti teške batine kako bi postao ono što je danas. Nepobjediv.

- Imati dobru bradu je svakako važna stvar. Nikad neću zaboraviti svoju prvu situaciju. Radio sam većinom hrvanje i udarce na fokusere. Upitan sam želim li sparirati i odbio sam. Trener me je htio testirati i pokušao me nagovoriti. Uopće nisam imao niti štitnik za zube. Dečko što se bori u lakoj kategoriji mi je dao svoj stari štitnik. Osjećao sam se kao da imam samo komad gume na prednjim zubima. Ruke su mi bile dolje, kao što su inače i počeli smo udarati jedan drugog. Primio sam udarac lijevom rukom i dobro sam reagirao, odmah sam rekao sam sebi da ovo nije bilo ništa strašno. Počeo sam boksati i vraćati, ali koštalo me što ne znam udarati nogama. Počeo sam primati udarce, prebio me tako da su mi noge tri tjedna bile crne i nisam mogao normalno hodati. No, tim putem sam testiran i uživao sam svaku sekundu. Zaljubio sam se u sport još više - još je jedna zanimljiva priča.

Stipine rukavice miruju od kolovoza kada je pobijedio Daniela Cormiera i obranio titulu. Mnogi ga prozivaju i žele u ring s njim, toga je svjestan i Stipe koji je otkrio kako će se sigurno boriti ove godine, ali i ne protiv koga.

- Svakako se borim ove godine, ali neću ti reći protiv koga haha. Oko borbe sam uzbuđen, kao što sam uzbuđen oko svake borbe. Ja uvijek uživam u dvorani i kad iziđem iz nje se osjećam puno bolje nego kad sam ušao - zaključio je on.