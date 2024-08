S Francuzima nam gasio snove, optužili ga za namještanje, a Karabatić je otišao kao najveći

Ispao je to tužan kraj velike, najveće rukometne karijere. Dika Mem, majstor Dika Mem, pet sekundi prije kraja, nakon time-outa, bacio je loptu u ruke Nijemcima, a onaj mali a pakleni Renars Uščins rekao "danke" i izbacio Francusku izvan borbe za olimpijsku medalju. Apsolutni šok, muk koji je stvorilo 28.000 navijača. Zar je to to, Karabatićev kraj? I najveći majstori griješe...

