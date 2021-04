Bez obzira na poziciju koju Dinamo i Hajduk drže na ljestvici, to je najveći hrvatski derbi. Hajduk je trenutno na mjestu koje mu ne daje status sudionika derbija, ali njegove utakmice s Dinamom su uvijek takve. Za nas je to još jedna od "sve ili ništa" utakmica. Na njoj tražimo sve i nadamo se da ćemo to i dobiti. Naravno, uza sav respekt Hajduku. Rekao sam na početku ove završne serije, nama je svaka utakmica do kraja finale SP-a, pa tako i ova, rekao je Damir Krznar u najavi velikog derbija između Dinama i Hajduka (nedjelja u 20 sati, Arena Sport 3) pa dodao:

- To što svaku utakmicu čekamo i igramo je kao lideri nam je u mentalnom smisli svakako plus. Što se tiče fizičkog stanja, momčad je navikla na ovakav ritam. Mi cijele sezone, pa tako i u ovom proljetnom dijelu igramo u jako zgusnutom rasporedu. Izdržali smo ga i dok smo igrali europske utakmice, koje nas još više troše, pa nema razloga da sada do kraja bude drugačije. Velike fizičke napore koje ulažemo pokriva nam mentalna snaga i sve dok smo u dobrom ozračju i raspoloženju, možemo dati i više nego što možemo.

Dinamo je u srijedu odigrao teško gostovanje u Gradskom vrtu kod Osijeka (1-1) koje ipak nije usmjerilo prvaka već ćemo gledati borbu do samog kraja prvenstva. Krznar je, stoga, najavio rotaciju u derbiju s Hajdukom.

- Ova sezona je pokazala da nam igrači koji ulaze s klupe u pravilu donose nešto dobro. Razmišljamo o osvježenjima jer dosta nas je potrošila utakmica u Osijeku i sigurno je da će u momčadi za Hajduk biti nekoliko promjena u odnosu na prvu ekipu koja je igrala u Gradskom vrtu.

Hajduk oscilira u formi i na Maksimir stiže s dvije pobjede, dva remija i jednim porazom u zadnjih pet utakmica. Posljednja dva kola 'bili' su izgubili od Osijeka (0-1) i remizirali sa Slavenom (1-1).

- Ipak se vidi njihova glavna ideja igre. Hajduk je par zadnjih utakmica u sustavu 3-4-2-1. Probleme nam može zadavati gusta obrana, koju igraju 5-4-1. Trebat će nam vremena i strpljenja da konstantom pokušavamo i uspijemo probiti njihov zid.

No, ipak se ovdje radi o najvećem derbiju hrvatskog nogometa. I, kao i obično, sve je moguće.

- Utakmice Dinama i Hajduka uvijek su na nož. Dinamo je lider i lovina svima, pa im je i angažman protiv nas takav - kaže trener Dinama.

Hajduk će morati igrati bez najboljeg napadača Marka Livaje, koji je, otkako je stigao, bitno podigao kvalitetu splitske momčadi u napadu.

- Teško je graditi filozofiju i igru na samo jednom igraču. Činjenica je da je on od dolaska u zimskom prijelaznom roku dobrim igrama podigao Hajduk, ali nije on jedini dobar igrač te momčadi. Dobro je za nas da Livaja neće igrati, ali nikako ne možemo reći da, ako nema Livaje, nema Hajduka.

Krznar je za kraj rekao na koga neće moći računati.

- Nema Moharramija i Gavranovića. Svi ostali su spremni.