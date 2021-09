Odmah nakon utakmice sa Slovačkom izbornik Zlatko Dalić odveo je Marka Livaju na stranu i priopćio mu svoju odluku da ga uvrstiti u momčad koja će započeti utakmicu protiv Slovenije. Rekao mu je da se pripremi i da odigra onako kako on to zna i umije. Napisati sada kako je Dalić pogodio s Livajom bilo bi i te kako pogrešno, jer, izbornik nije ni gađao ni pogodio, on je točno znao što mu Livaja može dati u uzavreloj atmosferi Poljuda, tamo gdje se osjeća najbolje, tamo gdje je već osam mjeseci najbolji igrač i vođa jednog novog Hajduka u stvaranju. A pokazao je Livaja večeras da njegova moć može i te kako biti od koristi i reprezentaciji, pogotovo u ulozi povučenog napadača, u kojoj se najbolje snalazi.