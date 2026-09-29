S ocem je izigrao Dinamo za vrijeme korone, a sad je debitirao za reprezentaciju BiH

Ajdin Hasić napokon je dočekao trenutak o kojem je, kako kaže, sanjao još kao dječak. U velikoj pobjedi Bosne i Hercegovine 4-2 protiv Rumunjske u Bukureštu 24-godišnjak, nekadašnji igrač Dinama, debitirao je za seniorsku reprezentaciju.

Sergej Barbarez poslao ga je na teren u 63. minuti umjesto Esmira Bajraktarevića, a Hasić nakon utakmice nije skrivao koliko mu znači prvi nastup za BiH. - Jako sam sretan što sam konačno dočekao ovaj poziv. Odmah sam dobio priliku, upisao prve minute i debitirao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. To je nešto o čemu sam sanjao još kao dječak. Meni ovaj trenutak zaista znači mnogo - rekao je Hasić.

Sarajevo: Trening nogometne reprezentacije BiH uoci utakmica Lige nacija | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Inače, Hasić je bio u fokusu javnosti za vrijeme pandemije koronavirusa, točnije 2020. godine. 'Saga Hasić' počela je kad je Ajdinov otac u ime svog tada 17-godišnjeg sina izigrao dogovor s Dinamom pa od dva ponuđena ugovora potpisao samo onoj o raskidu stipendijskog, ali ne i novi ugovor s 'modrima'. Sve je završilo u rukama odvjetnika, a Arbitražni sud u Hrvatskoj odlučio je u Dinamovu korist. Hasić je bio jedan od najvećih talenata Dinamove škole nogometa, a i jedan je od najsjajnijih nogometnih BiH dragulja.

Mladić je, pisalo se tada, sve dogovorio sa Bešiktašom i zaista je preselio u Istanbul 2020. godine za vrijeme korone. Za turskog velikana skupio je osam nastupa i zabio dva gola. Bešiktaš ga je kasnije posuđivao Umraniyesporu, Goztepeu i Sarajevu prije nego što ga je 2024. pustio u Cracoviju bez odštete. Za Cracoviju je upisao 68 nastupa uz 15 golova i 14 asistencija.