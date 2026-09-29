Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRESRETAN JE

S ocem je izigrao Dinamo za vrijeme korone, a sad je debitirao za reprezentaciju BiH

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
S ocem je izigrao Dinamo za vrijeme korone, a sad je debitirao za reprezentaciju BiH
Sarajevo: Trening nogometne reprezentacije BiH uoci utakmica Lige nacija | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

'Saga Hasić' počela je kad je Ajdinov otac u ime svog tada 17-godišnjeg sina izigrao dogovor s Dinamom pa od dva ponuđena ugovora potpisao samo onoj o raskidu stipendijskog, ali ne i novi ugovor s 'modrima'

Admiral

Ajdin Hasić napokon je dočekao trenutak o kojem je, kako kaže, sanjao još kao dječak. U velikoj pobjedi Bosne i Hercegovine 4-2 protiv Rumunjske u Bukureštu 24-godišnjak, nekadašnji igrač Dinama, debitirao je za seniorsku reprezentaciju.

Sergej Barbarez poslao ga je na teren u 63. minuti umjesto Esmira Bajraktarevića, a Hasić nakon utakmice nije skrivao koliko mu znači prvi nastup za BiH. - Jako sam sretan što sam konačno dočekao ovaj poziv. Odmah sam dobio priliku, upisao prve minute i debitirao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. To je nešto o čemu sam sanjao još kao dječak. Meni ovaj trenutak zaista znači mnogo - rekao je Hasić.

Sarajevo: Trening nogometne reprezentacije BiH uoci utakmica Lige nacija
Sarajevo: Trening nogometne reprezentacije BiH uoci utakmica Lige nacija | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Inače, Hasić je bio u fokusu javnosti za vrijeme pandemije koronavirusa, točnije 2020. godine. 'Saga Hasić' počela je kad je Ajdinov otac u ime svog tada 17-godišnjeg sina izigrao dogovor s Dinamom pa od dva ponuđena ugovora potpisao samo onoj o raskidu stipendijskog, ali ne i novi ugovor s 'modrima'. Sve je završilo u rukama odvjetnika, a Arbitražni sud u Hrvatskoj odlučio je u Dinamovu korist. Hasić je bio jedan od najvećih talenata Dinamove škole nogometa, a i jedan je od najsjajnijih nogometnih BiH dragulja.

Mladić je, pisalo se tada, sve dogovorio sa Bešiktašom i zaista je preselio u Istanbul 2020. godine za vrijeme korone. Za turskog velikana skupio je osam nastupa i zabio dva gola.  Bešiktaš ga je kasnije posuđivao Umraniyesporu, Goztepeu i Sarajevu prije nego što ga je 2024. pustio u Cracoviju bez odštete. Za Cracoviju je upisao 68 nastupa uz 15 golova i 14 asistencija.

Sarajevo: Nogometna reprezentacija BiH otputovala u Varšavu
Sarajevo: Nogometna reprezentacija BiH otputovala u Varšavu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Belgijci su bili drugi izbor za novi Maksimir. Evo što su sve zamislili u svojem rješenju
ŠTO KAŽETE?

FOTO Belgijci su bili drugi izbor za novi Maksimir. Evo što su sve zamislili u svojem rješenju

Na natječaj je pristiglo ukupno 88 radova iz više od 20 zemalja, a drugo mjesto osvojio je belgijski studio XDGA
FOTO Najljepšu Hrvaticu osvojio košarkaš: Odmah sam odlijepila
SPORTSKA LJUBAVNA PRIČA

FOTO Najljepšu Hrvaticu osvojio košarkaš: Odmah sam odlijepila

LAURA GNJATOVIĆ I FILIP VUJIČIĆ Romantična priča Miss Universe Hrvatske i košarkaša: ljubav kao iz filma! Susreti u dvorani, podrška na natjecanju i prošnja u Dubrovniku. Vjenčanje je na vidiku
FOTO Dok se lome koplja oko novog Maksimira, ovako će izgledati stadion Kranjčevićeva
ZAVIRITE UNUTRA

FOTO Dok se lome koplja oko novog Maksimira, ovako će izgledati stadion Kranjčevićeva

Arhitektonski ured Sirrah projekt, koji potpisuje glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije, objavio je nove vizualizacije stadiona

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026