S Osijekom sam na sudu, više me izmorio nego Dinamo, a Hajdukovu ponudu ne bih odbio

Odmaram se dva i pol mjeseca i živim na relaciji Zagreb-Klagenfurt-Poreč. Punim baterije za nove izazove, rekao je Nenad Bjelica u intervjuu za RTL nakon odlaska iz Osijeka.

Interesa ima.

- Bilo je puno upita i ponuda, ali nisu me zadovoljavale, ili sportski ili financijski. Najkonkretnija je bila iz druge engleske lige. Svi čekaju kraj polusezone.

Da vas pozove Hajduk?

- Nije me zvao, nisam bio kandidat, ali ja sam profesionalac i razmatrao bih je. Ne kažem da ne bih prihvatio. Hajduk je u kategoriji svih drugih klubova, osim Osijeka.

Komentirao je i Dinamo u Ligi prvaka:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Je li mogao bod više ili manje, nemam odgovor, ali za cijelu sezonu je ocjena visoka četvorka. Petica će biti kad prezimi.

A onda je otkrio:

- U Osijeku sam proveo jako lijepe dvije godine, ali umorio me dosta posao, više nego dvije godine u Dinamu. Radio sam da Osijek bude bolji kad budem odlazio. S ljudima iz kluba, igračima, stožerom i zaposlenicima imam sjajan odnos, a s upravom ne najbolji. Na Arbitražnom smo sudu HNS-a pa se nadam da ću dobiti što mi pripada po ugovoru do 30. lipnja 2023. Raskid sam dobio u ponedjeljak nakon pobjede nad Hajdukom. Predsjednik me pozvao na razgovor, pokušali smo se sporazumno rastati, dao sam svoj prijedlog, on je rekao da će mi se javiti s kontraprijedlogom pa mi se više nije javio nego mi je poslao otkaz mailom i preko društvenih mreža doznao sam da sam razriješen dužnosti.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon toga Kohorta se oglasila i prilično ga žestoko napala.

- Navijače i Kohortu odvojite, Kohorta je navijačka skupina koju čini jako puno golobradih mladića. Poštujem ih...

No, Osijeku je krenulo nakon njegova odlaska.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Ako sam ja bio najveći krivac za loše rezultate, onda sam najzaslužniji i sad za dobre rezultate jer ja sam ih doveo, selektirao, pripremio... Nisam uspijevao dati momčadi energiju kao Rene sad. Čujem se s Reneom, nekad me pita kako sam vidio neku utakmicu, dam mu mišljenje... - rekao je Bjelica za RTL.

