S ponistre se vidi - Liga prvaka! Arsenal pobjegao Unitedu na +4

Nogometaši Arsenala napravili su još jedan veliki korak prema četvrtom mjestu koje vodi u Ligu prvaka nakon minimalne gostujuće pobjede protiv Aston Ville (1-0) u jedinom subotnjem dvoboju 30. kola.

Jedini gol na utakmici postigao je Saka u 30. minuti preciznim udarcem kroz "šumu nogu" s ruba kaznenog prostora. Arsenal je mogao i do veće prednosti, ali neće previše žaliti jer s teškog gostovanja otišao je punog plijena.

Topnici igraju fantastično u posljednje vrijeme. I ne zaboravimo, to je ista momčad koja je na početku sezone imala tri poraza iz tri utakmice u kojima nije zabila gol. Mikel Arteta uspio je preporoditi momčad koja je spoj nadarenih mladića kao što su Smith-Rowe, Martinelli, Saka, Martinelli. Imaju brzinu i eksplozivnost kakvu ima malo tko.

Naravno, ne bi to bilo to da ne postoji iskusni igrač koji će stati na kočnicu kada to zatreba. Thomas Partey igra sjajno u posljednje vrijeme, tu je i vječno osporavani kapetan Granit Xhaka te Alexandre Lacazette koji je napokon izbio u prvi plan nakon odlaska Pierrea-Emericka Aubameyanga. Trebalo je to sve ukomponirati i naći put kojim će ova momčad kročiti, a Arteta ga je pronašao.

Arsenal drži to toliko željeno četvrto mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Ima četiri boda više od Manchester Uniteda te uz to i utakmicu manje! Topnici imaju veliku šansu vratiti se na veliku scenu nakon čak pet godina izbivanja. Posljednji put su LP igrali u sezoni 16/17 kada su u osmini finala ispali od Bayerna.

Na krilima mladosti i iskustva te sjajnog Artete koji je preporodio Arsenal, s ponistre Emirates Stadiuma vidi se - Liga prvaka.