S Rijekom je i krenuo veliki niz: Osijek danas može na vrh HNL-a

Rijeka i Osijek igraju od 17.05, domaćin ima problema s korona virusom, ali neki bi mu se igrači trebali vratiti. Osječani su u velikom naletu, Nenad Bjelica poručuje kako i na Rujevicu dolaze po pobjedu

<p>Osijek je nakon prva tri kola HNL-a imao samo bod, a onda je na klupu sjeo <strong>Nenad Bjelica</strong>. Baš je protiv Rijeke 12. rujna krenula velika serija momčadi iz Slavonije.</p><p>Dobio je Osijek osam od posljednjih devet utakmica u HNL-u, u Bjeličinom je debiju pobijedio Rijeku 3-0. Prošlog je vikenda u derbiju slavio protiv Dinama 2-0, a dosad u HNL-u od Bjeličina dolaska nije pobijedio samo Hajduk, na Poljudu je bilo 1-1. Derbi na Rujevici igra se od 17.05. Trebao se igrati od 15 sati, ali kao je odgođeni najveći derbi hrvatskog nogometa, <strong>Dinamo - Hajduk</strong>, promijenio se termin u ovom slučaju najjače utakmice kola.</p><p>- Kući igramo na pobjedu, u derbi idemo s tim gardom. Moramo ponavljati one stvari koje su dobre u igri, ispraviti neke sitnice koje nam se pojavljuju u nekim segmentima igre. Mi ćemo biti spremni, imamo mladu momčad puno energije i elana uz dobru atmosferu koju sobom nose europska natjecanja. Jedva čekamo utakmicu, vidjet ćemo koji će igrati biti na raspolaganju. Nema tu što nego dobra volja, energija i dati sve od sebe na terenu pa će sve biti u najboljem redu - rekao je Simon Rožman.</p><p>Prošle ga je sezone Bjelica s Dinamom u prvenstvu dobio tri puta, 3-0 i 4-0 u Maksimiru i 5-0 na Rujevici, ali je Rožman slavio s Rijekom u četvrtfinalu Kupa na Rujevici 1-0. Riječani imaju problema s korona virusom, ali Nenad Bjelica je uvjeren kako će im protivnik biti jači za nekoliko igrača.</p><p>- Očekujem kako će dobar dio tih igrača, pet ili šest, koji nisu igrali protiv Napolija biti u momčadi protiv nas. No u kakvom god sastavu Rijeka bude istrčala, naš je cilj jasan - igrat ćemo na pobjedu. Moja nogometna filozofija jednostavno ne priznaje nikakav drukčiji stav - rekao je Nenad Bjelica, trener Osijeka i dodao:</p><p>- Osijek je sad na mjestu koje mu pripada. Ne možemo mi biti ni treći, a kamoli još niže plasirani. Spadamo u sam vrh, a težimo biti na njemu. Tablica nam trenutačno pokazuje da smo na dobrom putu, ali se njome ne opterećujemo. Ona će biti važna nakon 36 kola, kada sve bude završilo. Mi do tada svaki sraz idemo na tri boda.</p><p>Ako Osijek danas uzme bod ili tri, bit će na prvome mjestu, ispred Dinama, ali treba napomenuti da će imati dvije utakmice više.</p>