Portugalska zvijezda Cristiano Ronaldo (36) nakon 12 godina vratio se u Manchester United te je potpisao ugovor 2023. godine, a u povratničkom debiju za 'crvene vragove' protiv New Castlea utrpao je dva gola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uspješan je bio i protiv Villarreala na Old Traffordu gdje je zabio pobjednički gol u 95. minuti susreta te postao najbolji strijelac Lige prvaka sa 136 golova. Zabio ih je najviše u jednoj sezoni (17), najviše u nokaut-fazi (67), ima i rekordne 42 asistencije.

Jednom riječju, čovjek je stroj. Portugalac ima tijelo 20-godišnjaka, a ono sadrži samo sedam posto masti. Prosjek profesionalnih nogometaša iznosi deset, a čak pola Ronaldove mase su mišići.

Povratkom u United, Ronaldovi suigrači priznali su da Portugalac dobro utječe na njih te da paze što jedu pred njim.

Rezervni golman Uniteda Lee Grant rekao je za talkSPORT da se nitko od suigrača na jednoj zajedničkoj večeri nije usudio pojesti desert.

- Niti jedan igrač nije dotaknuo pitu od jabuka ili brownie. Jedan suigrač se okrenuo prema meni i upitao me što Ronaldo ima na tanjuru. Malo smo iznenadili jer smo vidjeli najzdraviji tanjur koji možete zamisliti - rekao je Grant.

Portugalski reprezentativac Jose Fonte, također je otkrio koliko Ronaldo ima pozitivan utjecan na njega.

- Ma stopostotni. Uvijek gledamo što jede i što radi. Znate, on je najbolji i onda želite to replicirati jer očito je da radi ispravno - kazao je Fonte pa dodao:

- Očigledno je da u pravilu jede čisto. To je kvinoja i sve one zdrave stvari kao što su brokula, jaja, batat i to mu se sviđa.

Ipak, i Ronaldo si nekad priušti 'cheat meal'. Zadovoljstvo pronalazi u tradicionalnom portugalskom jelu napravljenom od sušenog bakalara, krumpira, luka i kuhanih jaja.

Također voli pojesti biftek s pomfritom i pečenim jajem.

- Vidio sam ga kako jede sve pomalo - kazao je Fonte pa dodao:

- Morate biti oprezni kad idete u reprezentaciju jer ćete se vjerojatno vratiti teži - zaključio je Fonte uz smijeh.

Ronaldo je zasigurno jedan od najboljih nogometaša u povijesti, a iza toga stoji puno odricanja. Svakodnevno se drži svojih rituala te nikada nije odustao.