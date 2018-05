Sa Salahom je sve u redu: 'Ma sigurno ću igrati na Mundijalu'

Mohamed Salah u suzama je napustio teren u 30. minuti finala Lige prvaka u Kijevu nakon što mu je Sergio Ramos u nespretnom padu nanio ozljedu ramenu.

Liverpoolov napadač bio je neutješan prilikom izlaska s terena, kao i brojni egipatski navijači koji su poseban šok doživjeli jutros kada su se pojavili navodi da će njihov heroj propustiti Svjetsko prvenstvo.

No, upravo je Salah odlučio stati na kraj naklapanjima i oduševiti svoje fanove na društvenim mrežama objavom kako se radi o lakšoj ozljedi te najavom da će za Svjetsko prvenstvo biti - spreman!

- Iza mene je jako teška noć, ali ja sam borac - napisao je Salah na Twitteru i dodao:

- Usprkos nekim crnim prognozama, siguran sam kako ću zaigrati u Rusiji i učiniti vas ponosnima!

- Vaša ljubav i podrška dat će mi svu snagu koju trebam.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e