Sa snježne Rujevice na Anoetu: Ne odustajemo od naših snova

Ljudi su ispred Reala, Barcelone i Atletica... Real Sociedad je veliki favorit, ali Rijeka u Baskiju ide po bodove, kaže Luka Capan. Na put nisu ni krenuli Kulenović, Čerin, Smolčić, Arsenić i Raspopović

<p>Sedam bodova ispred Reala, deset bodova ispred Barcelone. Vodeća momčad La Lige. U sastavu <strong>David Silva</strong>, <strong>Mikel Oyarzabal</strong>, <strong>Willian Jose</strong>. To je danas baskijski ponos Real Sociedad. Momčad nasuprot kojoj sa strahom staju i najveći španjolski i europski divovi, momčad na čijem travnjaku će sutra istrčati mlađahna, ozljedama i virusima opet oslabljena hrvatska Rijeka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Čeka se novo riječko slavlje u Europi</strong></p><p>'Anoeta' je impresivan stadion kapaciteta 40.000 sjedećih mjesta. San Sebastian je baskijska Opatija, divota od grada, pun povijesti i usmjeren prema moru. Sutra će u San Sebastianu biti poluoblačnih 12 stupnjeva, a Bijeli su danas na put krenuli iz - snježne Rijeke. Pao je snijeg i na Kvarneru pa se dogodila i raritetna vizura - bijela Rujevica, ne samo figurativno nego i doslovno.</p><p>U prvoj utakmici (odigranoj 22. listopada sa - gledateljima na Rujevici!) moćni Španjolci za katedru su sjeli negdje oko 60.-65. minute. Prije toga Rijeka je i protiv tako svjetski jakog protivnika bila bolja momčad, ali na žalost promašivale su se vrhunske šanse pa su velemajstori sa sjevera Españe sve kaznili malonogometnom akcijom i golom <strong>Bautiste</strong> u 90. minuti. Rijeka-Real Sociedad završilo je 0-1.</p><h2>'Ma idemo po tri boda'!</h2><p>- Protivnik je i vrhunski i u vrhunskoj formi. Vidjeli smo u prvoj utakmici u Rijeci da im: možemo parirati. Igrali smo jako dobro, imali niz sjajnih prigoda, promašivali pa bili kažnjeni golom u 90. minuti. U San Sebastian u goste vodećoj momčadi Primere idemo da bi ih pobijedili. Znamo koliko je Sociedad jak, ali znamo i koliko mi vrijedimo - prije polaska priča lijevi bočni Rijeke i hrvatske U21 reprezentacije, <strong>Daniel Štefulj</strong> (21).</p><p>- Zgusnuti raspored? Ma spremni smo, nema izgovora. Na treneru je da rotira ako misli da treba, ali idemo po tri boda i to je cijela 'filozofija'. Mlada smo momčad, igranje za Rijekinu seniorsku momčad je ogromna čast, a još igranje u Europskoj ligi... To iskustvo je baš silno dragocjeno. I unatoč svim problemima pokazujemo da zaslužujemo mjesto u Europi. Jedino što nam nedostaju su bodovi i po njih idemo u četvrtak u San Sebastianu pa onda i za osam dana sa Alkmaarom na našoj Rujevici - rekao je Štefulj.</p><h2>Rožmanove varijacije</h2><p>Još su, dakle, ostale dvije utakmice u skupini F Europske lige, sutrašnja kod Sociedada i za osam dana kod kuće sa AZ Alkmaarom, a Rijeka još čeka prve ovosezonske europske bodove. Zalog optimizmu? Pokazala je 22. listopada na Rujevici da može igrati i sa najboljom momčadi La Lige. Minusevi? Opet se, iz raznoraznih, 'virusno/mišićnih' razloga, sastav ne bira prema formi i taktičkoj ideji nego se probire sa jednim okom stalno na rubrici 'nedostaju'.</p><p>U četvrtak od 21.00 na Anoeti bi trebali istrčati: <strong>Nevistić - Velkovski, Galović, Capan - Tomečak, Halilović, Lončar, Štefulj - Murić, Menalo - Andrijašević.</strong></p><p>Moguće je i da <strong>Pavičić</strong> zaigra u tandemu centralnih veznih sa sjajnim <strong>Tiborom Halilovićem</strong>, a <strong>Lončar</strong> bude istureniji pa 'na klupu pošalje' <strong>Murića</strong> ili <strong>Menala</strong>. Opcija je i <strong>Escoval</strong> u obrani, a <strong>Capan</strong> u brojnijem veznom redu. Trener <strong>Simon Rožman</strong> ima dovoljno igrača da smije razmišljati o nekoliko varijanti unutar dobro poznatog 3-4-2-1 (tj. 5-4-1) sustava, ali izostanci su opet i brojni i bolni.</p><h2>Nema Kulenovića i Čerina</h2><p>U zrakoplovu koji je s Krka poletio za Baskiju nisu bili neki stožerni igrači: napadač <strong>Kulenović</strong>, veznjak <strong>Čerin</strong> i stoper <strong>Smolčić</strong>, a put San Sebastiana nisu otišli ni stoper <strong>Arsenić</strong> i desni bočni <strong>Raspopović</strong>.</p><p>U kadru je zato polivalentni fajter, <strong>Luka Capan</strong> (25).</p><p>- Vraćam se nakon ozljede. Igrao sam u završnici prve utakmice sa Real Sociedadom na Rujevici pa i na travnjaku dobio potvrdu onoga što svi znamo: užasno je teško suprotstaviti se toliko jakom protivnik. Nisu slučajno vodeća momčad najjače lige na svijetu, La Lige. Ljudi su ispred Reala, Barcelone i Atletica, to valjda sve govori. Oni su sigurno izraziti favoriti, ali mi smo u nekoliko utakmica pa i u toj koju smo s njima igrali u Rijeci zaslužili barem bod tako da sa tim ciljem, uzeti bod ili sva tri, idemo i na ovo gostovanje. Trebat će i puno sreće, ali mi od svojih snova sigurno ne odustajemo - najavio je Capan.</p>