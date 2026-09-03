Sabaljenka u 54 minute do 3. kola, Alcaraz gubio pa dao gasa

Aktualna dvostruka pobjednica US Opena i prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabaljenka trebala je samo 54 minute za pobjedu 6-1, 6-1 protiv ruske kvalifikantice Poline Jatčenko, dok je Carlos Alcaraz izgubio prvi set dvoboja s Portugalcem Jaimeom Farijom, ali ga je potom lakoćom svladao sa 4-6, 6-0, 6-3, 6-2.

Sabaljenku u trećem kolu čeka Uzbekistanka Kamila Rahimova, a Alcaraz koji brani prošlogodišnji naslov će igrati protiv Kineza Wua Yibinga.

Foto: Brendan McDermid

Od nositeljica je u srijedu ispala samo Latvijka Jelena Ostapenko. Nju je svladala Tatjana Maria sa 4-6, 6-1, 6-2. Kod tenisača su poraze doživjeli 16. nositelj Brandon Nakashima i 23. nositelj Andrej Rubljov. Nakashimu je sa 6-3, 6-4, 6-4 svladao sunarodnjak Alex Michelsen, a Rubljovu je presudio ovogodišnji umaški pobjednik, Španjolac Daniel Merida Aguilar koji je slavio sa 6-7 (3), 6-2, 6-4, 6-4.