Obavijesti

Sport

Komentari 0
US OPEN

Sabaljenka u 54 minute do 3. kola, Alcaraz gubio pa dao gasa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sabaljenka u 54 minute do 3. kola, Alcaraz gubio pa dao gasa
Foto: Brendan McDermid
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sabaljenka i Alcaraz rutinski prošli dalje, a na US Openu pala Ostapenko! Rubljov šokiran, Merida Aguilar napravio pravu senzaciju

Admiral

Aktualna dvostruka pobjednica US Opena i prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabaljenka trebala je samo 54 minute za pobjedu 6-1, 6-1 protiv ruske kvalifikantice Poline Jatčenko, dok je Carlos Alcaraz izgubio prvi set dvoboja s Portugalcem Jaimeom Farijom, ali ga je potom lakoćom  svladao sa 4-6, 6-0, 6-3, 6-2.

Sabaljenku u trećem kolu čeka Uzbekistanka Kamila Rahimova, a Alcaraz koji brani prošlogodišnji naslov će igrati protiv Kineza Wua Yibinga.

U.S. Open
Foto: Brendan McDermid

Od nositeljica je u srijedu ispala samo Latvijka Jelena Ostapenko. Nju je svladala Tatjana Maria sa 4-6, 6-1, 6-2. Kod tenisača su poraze doživjeli 16. nositelj Brandon Nakashima i 23. nositelj Andrej Rubljov. Nakashimu je sa 6-3, 6-4, 6-4 svladao sunarodnjak Alex Michelsen, a Rubljovu je presudio ovogodišnji umaški pobjednik, Španjolac Daniel Merida Aguilar koji je slavio sa 6-7 (3), 6-2, 6-4, 6-4.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Završio je prijelazni rok u ligama Petice: Hajduk doveo velika pojačanja za Europu...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Završio je prijelazni rok u ligama Petice: Hajduk doveo velika pojačanja za Europu...

Gotov je ljetni prijelazni rok u ligama Petice, no ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna
S 25 godina se srušio i morao prekinuti karijeru: Ni ruku nisu htjeli pružiti da se ne bi zarazili
PREMINUO IVAN GUDELJ

S 25 godina se srušio i morao prekinuti karijeru: Ni ruku nisu htjeli pružiti da se ne bi zarazili

Bilo je takvo vrijeme, nije ta bolest ljudima još bila poznata pa su me neki i zaobilazili, jedan je poznanik čak udario glavom u rasvjetni stup pokušavajući izbjeći susret sa mnom, sjetio se Gudelj svojevremeno
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američka manekenka Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026