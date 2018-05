Sabotaža na djelu: Otkazali im sobe u hotelu zbog - 'virusa'...

Swansea i Southampton večeras igraju ključni dvoboj za ostanak u najelitnijem rangu engleskog nogometa, a domaćini iz Walesa čine sve kako bi došli do vrijedne pobjede.

Naime, vodstvo kluba iz Southamptona rezerviralo je sobe u hotelu Marriott koji se nalazi odmah pokraj stadiona Liberty, da bi im iz hotela dan prije utakmice javili kako neće moći odsjesti kod njih zbog - virusa. No, "sveci" su odmah otkrili kako je u pitanju sabotaža. Na njihovo inzistiranje da dođu i sami provjere o kakvom je virusu riječ u hotelu su bili uporni i odbijali im dopustiti dolazak.

Sumnju je produbilo i to što u hotelu i dalje primaju rezervacije ostalih gostiju, unatoč "virusu". Tako će igrači i stručni stožer Southamptona morati prespavati u Cardiffu, koji je udaljen 50 kilometara od Swansea.

Southampton believe they may be victims of dirty tricks after they were suddenly told on Sunday that their rooms at the Swansea Marriott were no longer available because of a 'virus', but the general public could still stay on the eve of relegation showdown 🤔 #Saintsfc pic.twitter.com/kVoomG97z1