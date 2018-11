Sad je i službeno: Dogovorili su najseksi meč u povijesti UFC-a

Paige Vanzant (24) i Rachael Ostovich (27) borit će se 19. siječnja sljedeće godine, na prvom UFC-ovom eventu u 2019. godini. O tome smo već pisali, ali sad je stigla i službena potvrda.

UFC je spojio vjerojatno dvije najatraktivnije borkinje.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Paige Vanzant nije se borila od siječnja i poraza od Jessice Rose-Clark u meču u kojem je slomila ruku. Ima sedam pobjeda i četiri poraza, ali i gotovo dva milijuna pratitelja na Instagramu.

Nedavno je povećala grudi.

- Ja sam cura, uvijek sam htjela imati ovakve grudi. Kako nikad nisu narasle, kupila sam si ih - rekla je Paige.

Rachael Ostovich s Havaja stigla je u UFC iz Invicte, ima četiri pobjede i četiri poraza.

Za atraktivnu crnku mnogi pomisle da je manekenka.

- Moj prioritet su borbe. Ako se pojavi ponuda nakon karijere, u redu, razmislit ću, ali sad sam koncentrirana na treninge. Znam da me gledaju drugačije zbog izgleda, ali to mi čak i odgovara. Neka samo misle da sam bezopasna. Onda dođu u ring pa vide da i nije to baš tako - rekla je zanosna Rachael Ostovich.

Da gledamo isključivo sportski aspekt, teško da bismo ove dvije djevojke vidjeli u oktogonu u prvom UFC eventu u 2019. godini. UFC je tu gledao i onu drugu stranu, a to je popularnost i atraktivnost ove dvije borkinje i tu ne mogu pogriješiti.

Uz PR mašineriju koja će odraditi svoj dio posla u najavi borbe, UFC će zaraditi više nego da je upario neke druge dvije borkinje, pa čak i prvakinju koja bi branila pojas.