Sad je i službeno gotovo: Delač više nije dio velikog Chelseaja

Prošlo je nešto manje od devet godina od trenutka kad je Matej Delač, tog ljeta 2009. talentirani 17-godišnji golman Intera iz Zaprešića, u senzacionalnom transferu postao član Chelseaja. Znalo se, naravno, istog trenutka da Chelsea ne kupuje Delača da bi mu bio prvi golman, ali baš da neće upisati niti jedan jedini nastup u sljedećih devet godina...

- Moj problem nikad nije bila kvaliteta. U Chelseaju su mi vjerovali, nekoliko puta su mi i produživali ugovor, ali najveći je problem bila radna dozvola. Zato nikad nisam dobio šansu - objašnjavao je Delač prije nekoliko mjeseci, u trenucima kad je bilo potpuno jasno da nikad ni neće nastupiti za Chelsea u službenoj utakmici.

Branio je 45 minuta u prijateljskoj utakmici protiv Olimpije u Ljubljani, u eri Josea Mourinha, ali u službenoj utakmici nikad. I zato Engleze užasno zabavlja podatak da je Delač, nakon odlaska Johna Terryja prošlog ljeta postao najdugovječniji igrač Chelseaja. Bez ijednog nastupa, ali najdugovječniji...

Matej Delač's Chelsea appearances by season: 2010/11: 0 2011/12: 0 2012/13: 0 2013/14: 0 2014/15: 0 2015/16: 0 2016/17: 0 2017/18: 0 Eight years, nine loans, zero games... and released. pic.twitter.com/4QHEEoaVis

Otkad je potpisao za Chelsea, Delač je igrao u Nizozemskoj (Vitesse), Češkoj (Dynamo České Budějovice), Portugalu (Vitória de Guimarães), Hrvatskoj (Inter), Srbiji (Vojvodina), BiH (Sarajevo), Francuskoj (Arles-Avignon) i Belgiji (Excel Mouscorn). Svugdje osim u Chelseaju.

- Ljudi u Chelseaju imali su plan za moju karijeru, ali neke stvari u životu jednostavno ne možeš planirati. Kad sam došao na Stamford Brigde, kao klinac sa 17, 18 godina, mislio sam da sam u holivudskom filmu, bilo je to nešto neopisivo. Pamtit ću zauvijek veličinu Chelseaja, kluba koji mi je pomogao da narastem kao nogometaš i kao čovjek - riječi su kojima se Delač oprostio od kluba u kojem ga, nažalost, neće pamtiti po obranama nego po bizarnom dosegu.

Sad je, eto, konačno gotovo. Delač nakon devet godina više nije igrač Chelseaja, ali već zna što mu nosi budućnost. Od nove sezone stajat će na golu Horsensa, prošle sezone šest momčadi danskog prvenstva.

No nije jedini nama poznato golmansko ime koje je dobilo Chelseajevu poruku "hvala i zbogom". Na toj je listi i Portugalac Eduardo, koji je u Chelsea otišao iz zagrebačkog Dinama.

The following players will leave Chelsea this summer when their contract expires on the 30th of June:



