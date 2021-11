Dat će mi dva lakša meča ili još jedan teži meč pa onda na titulu. Jer ovaj je meč bio 'finale', tako da ne znam s kim ću se boriti, rekao je najbolji hrvatski teškaš u kickboxingu Antonio Plazibat za FIGHTROOM nakon što je postao prvi izazivač po Gloryjevoj teškaškoj ljestvici.

Prije 10 dana je teško nokautirao Benjamina Adegbuyija (36, 35-7), a Glory je to nagradio te je naš Antonio Plazibat (28, 20-4) sad drugi teškaš svijeta! Prvak Rico Verhoeven (32, 59-10) mogao bi biti njegov sljedeći protivnik, ali možda je to pomalo teško za očekivati.

Podsjetimo, Rico se trebao boriti protiv druge nizozemske legende Alistaira Overeema (41,10-4), ali se Reem povukao zbog ozljede. No, ta bi borba zasigurno donijela mnogo novca i interesa u Glory, a nova priredba u Nizozemskoj ne bi im bila na odmet. A ima tu i drugih priča, poput one da legendarni Badr Hari (36, 106-17) više nije dio Mike's Gyma.

- Rekao sam Hariju da ću ga osvetiti to sam i učinio. Situacija je, razumijem zašto je otišao od Mikea, skupa su 19 godina i izgubio se odnos trenera i borca. Nije to bilo kao treba, zato smo onu večer izgubili obojica jer smo trenirali za**rac. Način na koji je otišao nije u redu, ali nema veze. Mi smo ostali dobri. Prije se ne bi borili, a sad se ćemo se vjerojatno i boriti. Sljedeći meč ne, ali Glory jedva čeka jer će meni Mike biti u kutu, a njemu ne. Da mi je to netko prije ponudio, jedva bi dočekao, ali sad mi to baš i nije nešto - rekao je Plazibat za FIGHTROOM.

Poput Ciryla Ganea i Francisa Ngannoua koji će se boriti za teškašku titulu UFC-a, a bivši su timski kolege, mogli bi gledati meč legende protiv našeg najboljeg borca. Bilo kako bilo, Antonio je prvi izazivač na ljestvici i nadamo se da će dobiti zasluženi napad na titulu. A ako borba s Badrom Harijem i treba doći, neka Plazo bude taj koji brani pojas.