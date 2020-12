Bilo kuda, Hrvati svuda! Pogotovo ako pričamo o rukometu. Znaju to i Amerikanci koji sportu prilaze studiozno. S rukometom u prošlosti nisu imali previše dodirnih točaka, pričali su da bi LeBron James dominirao u tom dvoranskom sportu bez ijednog treninga, a sad će imati priliku pokazati što mogu.

Igrat će SAD na Svjetskom prvenstvu u Egiptu koje počinje 14. siječnja. Na popisu potencijalnih reprezentativaca nalazi se i Hrvat Domagoj Sršen (29). Sršen je bio igrač Zagreba u sezoni 12/13., kad je zagrebačka momčad jedini put u svojoj povijesti osvojila Seha ligu.

Sršen ima oko 110 kilograma i visok je 202 centimetra, trenutačno je igrač Hannovera i specijalist je za obranu. U Zagrebu je trebao zamijeniti Jakova Gojuna koji je tih dana otišao u Španjolsku.

Domagoj ima pravo nastupa za SAD, budući da je rođen u New Yorku, a u Velikoj Jabuci živio je do svoje šeste godine, nakon čega se vratio u Hrvatsku.

- Za sve je ‘‘kriv’‘ moj otac koji je otišao u SAD u potrazi za boljim životom kad mu je bilo svega 16 godina. U New Yorku je imao brata i zaputio se k njemu. Moja obitelj ovdje nije bila baš dobrostojeća i otac je vidio odlazak u New York kao jedinu mogućnost da preživi i stvori nešto za sebe i svoju buduću obitelj. Moj otac je prvo završio školu u New Yorku, a kasnije i fakultet. Dvadesetak godina bavio se inženjerstvom, a kasnije je u Hrvatskoj upoznao i moju majku. Nakon što su se vjenčali otišli su natrag u SAD i tako sam se ja rodio u New Yorku - kazao je Domagoj.

Ima neobičnog uzora.

- Nemam nekog posebnog uzora u rukometu, ali najviše volim Ivana Ćupića budući da mi je on rođak. Drago mi je vidjeti kakvu je veliku karijeru Ivan napravio i kako sjajne partije pruža u poljskom Kielcu i hrvatskoj reprezentaciji.

Na prvom popisu, koji je brojao 35 rukometaša, njih čak 27 rukometom se počelo baviti izvan SAD-a. Osim Sršena, za SAD bi mogao zaigrati i Jakov Kutleša (22), mladi pivot iz Splita.

Sršen je prije nekoliko godina kazao nešto znakovito.

- Ma nema šanse da nađete dva Amerikanca u čitavom New Yorku koji bi vam znali reći što je rukomet. Njihova inačica rukometa je rekreativni sport u kojemu imaš malu gumenu lopticu koju nabijaš u zid i potom ju hvataš.

Tko zna, možda se sad situacija promijenila...