Sad su upoznali i 'drugog' Ibru: Opalio šamar i dobio crveni...

Možda Zlatan Ibrahimović za svoj LA Galaxy nije zabio gol već pet utakmica zaredom, no to ga ne sprječava da na terenu još uvijek pokazuje tko je gazda. U utakmici s Montreal Impactom protivnički igrač, Michael Petrasso, nehotice mu je stao na nogu i Zlatanu se to, u najmanju ruku, nije svidjelo.

Zlatan Ibrahimovic receives his FIRST @MLS RED Card🔴 after doing this. SO EMBARRASSING🤦🏽 pic.twitter.com/iAyvKkQqix

Ibra je Petrassu odmah "opalio" šamar, a potom se srušio na teren držeći se za bolno stopalo. Sudac Ismail Elfath mu je, nakon intervencije VAR tehnologije, dao izravni crveni karton. Ipak, da bi pravda za Ibru bila barem djelomično zadovoljena, i Petrasso je dobio žuti karton. Utakmica je završila pobjedom LA Galaxyja 2-0.

Zlatan Ibrahimović received a red card for violent conduct, his first in MLS. The Galaxy's 10 red cards in the last two seasons are tied for the most in MLS over that span. pic.twitter.com/J09lyGTca4