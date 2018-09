Sada je sretna: Punica više ne prigovara da loše pucam penale

Još nismo svjesni što smo napravili. Biti drugi na svijetu, to je pravo čudo. Kad s obitelji šetam po Barceloni, zaustavlja me puno ljudi, svi mi čestitaju na tom velikom uspjehu. Cijeli svijet je u finalu bio za nas, imam osjećaj da su se svi ujedinili u ljubavi prema našoj reprezentaciji, za nas je valjda navijalo 95 posto svjetske populacije, kaže nam Ivan Rakitić.

Rusko ljeto ušlo je u povijest hrvatske reprezentacije i u povijesti hrvatskog naroda, slike su to koje ćemo svi vječno pamtiti, a pogotovo akteri samog Mundijala.

- Naravno da se često sjetim tih utakmica i tih ruskih dana. Doista smo bili kao prava obitelj. Zbog toga i jesmo napravili ovakav rezultat. Disali smo kao jedan - prisjeća se SP-a Raketa, koji je svojim golovima iz penala Hrvatskoj donio prolazak u četvrtfinale, a zatim i u polufinale.

- Dok sam prilazio izvesti te posljednje penale, razmišljao sam o svojoj obitelji, svojim bližnjima i svim našim navijačima. Bio sam jako siguran da ću zabiti, baš samouvjeren, i to oba puta. Nisam se dao smesti, nisam htio razmišljati o tome da bih mogao promašiti. Oba sam penala zabio mirno i sigurno, jednako kao i dan uoči tih utakmica na treningu - otkriva Ivan, kojeg je i vlastita punica prije nekoliko godina kritizirala baš zbog penala.

Poručila mu je kako njezin pas puca penale bolje od zeta.

- Ha, ha. Eto, i to sam sad ispravio. I punica je bila zadovoljna kako sam ih zabijao. A supruga Raquel je imala osjećaj da će protiv Danaca biti penali i da ću baš ja biti čovjek odluke - rekao je Ivan.

Neću ni gledati taj finale...

Prije Svjetskog prvenstva je najavio kako se možda nakon Rusije oprosti od reprezentacije. Nakon velikog uspjeha, veličanstvenog dočeka, dugo je razmišljao i promišljao.

- Bit ću iskren, mislio sam se oprostiti od reprezentacije. Pa ovo je bio idealan trenutak za mnoge od nas da se oprostimo. Drugi smo na svijetu i zbog toga je to bio idealan trenutak. I ja sam slično mislio, ali sam onda nakon dugog razmišljanja ipak prelomio. Ostat ću u reprezentaciji. Na kraju je presudilo srce. Ono mi je reklo da nastavim dalje sa svojom Hrvatskom. Nekoliko dana prije popisa za utakmice s Portugalom i Španjolskom nazvao sam izbornika i rekao mu kako na mene može i dalje računati. Do kada ću biti dio ‘kockastih’? Iskreno, to sad ne znam, idemo korak po korak - kaže nam jedan od naših heroja iz Rusije.

Žal zbog izgubljenog finala, kaže, vječno će biti prisutna.

- Baš sam bio ljutit i tužan nakon poraza od Francuske. Mislim da smo izgledali bolje u toj utakmici, igrali smo baš jako dobro - rekao je Ivan, kojeg smo upitali je li možda gledao snimku finala, hoće li je tek pogledati ili će postupiti kao izbornik Dalić, koji je priznao da nikad neće pogledati snimku moskovskog finala.

Čestitao je i Leo Messi

- Neću niti ja. Niti sam je gledao niti ću je ikad pogledati. To bi bilo previše bolno, radije ću pamtiti sve one lijepe trenutke slavlja nakon pobjeda u Rusiji. Eto, zato finale neću gledati - otkrio je Raketa.

Naravno da su ga čestitkama dočekali i u svlačionici Barcelone, u kojoj je od 2014.

- Ovo je za klub bio jako uspješan SP. Imamo jednog igrača koji je bio treći na svijetu s Belgijom, Dembelea, i Umtitija koji su bili prvaci i mene koji sam bio drugi. Čestitali su nam svi redom, od Messija pa nadalje - rekao je Ivan.

Propustio je utakmicu protiv Portugala u dogovoru s izbornikom, no protiv Španjolske će u utorak imati stoti nastup u najdražem dresu.

Kako godine lete, već sam 11 godina u reprezentaciji. Velika je stvar dogurati do sto nastupa. Hvala svima koji su bili uz mene ovih godina u reprezentaciji. Od liječnika, ljudi u HNS-u, stožeru i svim izbornicima koji su me vodili. Ponosan sam zbog ovog ostvarenja. Bilo je puno dragih utakmica, ali vječno ću pamtiti svoj debi protiv Estonije i prvi gol, protiv Andore. Tad sam praktički još bio klinac, imao sam 19, prisjetio se veznjak Barcelone, koji dobro zna da je u “kockastom“ dresu zabio 15 golova.

Pariški milijuni uzalud

U tom dresu više, nažalost, nećemo gledati Marija Mandžukića, Vedrana Ćorluku i Danijela Subašića.

- Žao mi je što su se oprostili. Dali su puno Hrvatskoj i hvala im. To je bila njihova odluka, sa svakim od njih čuo sam se i jedva čekam da ih vidim. Možda se sretnemo uskoro u Ligi prvaka - kaže Ivan, koji je iznimno ponosan zbog svega što je ostvario Luka Modrić.

- Luka je igračina, ali ne samo to. On je sjajan čovjek. Kad je primao nagradu za najboljeg igrača Europe, kao da sam je primao ja, eto koliko sam sretan i ponosan zbog njega. Nadam se da će biti i najbolji na svijetu, zaslužio je to. Jedva čekam utorak da ponovno zaigram u veznoj liniji s njim. To je moj brat, Hrvati mu trebaju biti zahvalni zbog svega što je dao reprezentaciji - nahvalio je Modrića Raketa.

Dugo se pričalo o tome kako bi Ivan ovog ljeta mogao napustiti Nou Campu i Barcelonu. Najdalje je otišao PSG, koji je navodno bio spreman platiti i 125 milijuna eura.

- Neću o klubovima koji su me htjeli dovesti, ali istina je da je bilo mnogo ponuda. Na kraju sam sa suprugom i obitelji odlučio kako je najbolje da ostanem u Barceloni. Razgovarao sam i s predsjednikom kluba te zaključio kako sam ovdje proveo četiri prelijepe godine i da želim nastaviti. Igram za najveći klub na svijetu i ovdje želim biti još nekoliko godina - kaže Ivan, koji nam je za kraj otkrio i da će uskoro u kući imati posebno mjesto za drage stvari s Mundijala u Rusiji.

Zid za uspomene iz Rusije

- Uskoro ću na zid u kući staviti srebrnu medalju, dres iz finala, kopačke iz finala i još neke stvari. U finalu sam imao posebne kopačke s datumom utakmice, imenima supruge i djece. Svaku sam utakmicu u Rusiji igrao u drugim kopačkama. Zabio sam Dancima i Rusima odlučujuće penale u različitim kopačkama - završio je dobro raspoloženi Ivan Rakitić.