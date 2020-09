Mand\u017eo se umirovio 2018. godine nakon srebra na Svjetskom prvenstvu, a u posljednjih dvije godine shvatio je ono \u0161to zna svaki navija\u010d hrvatske nogometne reprezentacije. Da je puno te\u017ee gledati utakmice nego igrati. Tko im problema sa srcem, za njega nisu utakmice na\u0161e reprezentacije. Pogotovo one iz Rusije...

Pa je stoga i Raketu unaprijed upozorio.

-\u00a0A sada mo\u017eemo kona\u010dno jednom skupa u miru pogledati utakmicu reprezentacije. Iako, znaj, lak\u0161e je igrat' nego gledat - napisao je Mand\u017euki\u0107...

Javio se i biv\u0161i kapetan 'vatrenih Darijo Srna koji se umirovio 2016. godine.

- Hvala na svemu, brate.

'Sada možemo u miru pogledati utakmicu 'vatrenih'. Ali, znaj, lakše je igrati nego gledati...'

Osim što su brojni navijači ostali bez teksta, njegova odluka iznenadila je i njegove bivše suigrače iz reprezentacije koji su mu se na društvenim mrežama zahvalili na svemu...

<p><strong>Danijel Subašić, Vedran Ćorluka i Mario Mandžukić</strong> oprostili su se od hrvatske nogometne reprezentacije prije dvije godine, a danas je to napravio još jedan član srebrnih 'vatrenih'.</p><p>Nakon 106 nastupa, 15 golova i čak 13 godina, Ivan Rakitić je rekao konačno zbogom. </p><p>- Oproštaj od hrvatske reprezentacije mi je najteža odluka u karijeri, ali osjetio sam da je ovo trenutak kada moram prelomiti i donijeti tu odluku. Uživao sam u svakoj utakmici koju sam odigrao za svoju domovinu, a nezaboravni trenuci sa Svjetskog prvenstva ostat će mi među omiljenim uspomenama u životu - rekao je Raketa za stranice HNS-a.</p><p>Ta vijest bila je pomalo iznenađujuća i šokantna jer je objavljena baš na dan kada je izbornik Zlatko Dalić objavio popis reprezentativaca za utakmice u listopadu, a na njemu smo svi očekivali i Rakitića.</p><p>Raketa je još prije nekoliko mjeseci govorio da želi odigrati Europsko prvenstvo za 'vatrene' i da će tek tada razmisliti o mirovini, no očito se nešto u međuvremenu promijenilo.</p><p>Osim što su brojni navijači ostali bez teksta, njegova odluka iznenadila je i njegove bivše suigrače iz reprezentacije koji su mu se zahvalili na svemu.</p><p>- Sretan sam što smo zajedno doživjeli toliko velikih trenutaka s Hrvatskom. Bilo mi je zadovoljstvo dijeliti s tobom teren i svlačionicu, pobjede i poraze, suze i smijeh. Ivan Rakitić, možeš biti ponosan na sve što si ostvario s Hrvatskom - napisao je Mario Mandžukić.</p><p>Mandžo se umirovio 2018. godine nakon srebra na Svjetskom prvenstvu, a u posljednjih dvije godine shvatio je ono što zna svaki navijač hrvatske nogometne reprezentacije. Da je puno teže gledati utakmice nego igrati. Tko im problema sa srcem, za njega nisu utakmice naše reprezentacije. Pogotovo one iz Rusije...</p><p>Pa je stoga i Raketu unaprijed upozorio.</p><p>- A sada možemo konačno jednom skupa u miru pogledati utakmicu reprezentacije. Iako, znaj, lakše je igrat' nego gledat - napisao je Mandžukić...</p><p>Javio se i bivši kapetan 'vatrenih Darijo Srna koji se umirovio 2016. godine.</p><p>- Hvala na svemu, brate.</p>