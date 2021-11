Da je izbornik Veljko Mršić kojim slučajem mogao birati reprezentaciju protiv koje definitivno ne želi igrati, to bi definitivno bila Slovenija. Nažalost, ples kuglica nije nam bio naklonjen.

Hrvatski košarkaši u četvrtak od 20.45 u Draženovu domu protiv Slovenije igraju prvo kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Izbornik Mršić odlučio je pomladiti reprezentaciju, prosjek godina je malo iznad 22, a naši talenti imat će najteži mogući ispit na prvoj stepenici.

Slovenija je aktualni europski prvak, a na olimpijskim igrama u Tokiju osvojila je četvrto mjesto. Naravno, bez Luke Dončića to nije ista reprezentacija, ali Slovenci već dugi niz godina imaju kralježnicu momčadi koja će, nažalost, nastupiti protiv nas.

Jako dugo su na okupu, uigrani su i imaju automatizam, a izbornik Aleksander Sekulić podignuo ih je na razinu više. U izostanku Luke Dončića, Zorana Dragića, Vlatka Čančara i Mike Tobeya, najbolji igrači ove reprezentacije su Klemen Prepelič i Jaka Blažič, a tu su još i Edo Murić, Luka Rupnik, Žiga Dimec pa je jasno kako će Hrvatsku čekati užasno težak zadatak.

- Na treninzima smo pokušavali napraviti što je više moguće u ovom kratkom vremenu. Bavimo se prije svega sami sa sobom i pokušavamo dovesti do toga da naša igra dođe do toga da budemo dobro uigrani. Igrači dolaze iz različitih klubova, s različitim idejama i nadam se da smo uspjeli u našoj želji. Dobar je ugođaj u reprezentaciji, igrači dobro rade i osjećaj koji imam je dobar. Želimo igrati agresivno, čvrsto u obrani, dolaziti do laganih poena - kazao je Sekulić dan uoči utakmice.

Hrvati i Slovenci jako dobro se poznaju. Često su se susretali na pripremama, a ovo ljeto na pripremama za kvalifikacije za OI naši susjedi su oba puta slavili. Sekulić je svjestan da će novi hrvatski reprezentativci prvi put zaigrati zajedno, a u tome vidi i priliku za pobjedu.

- Igramo protiv momčadi koji je zapravo prvi puta zajedno i sastavljena je od mladih igrača od kojih većina igra na balkanskom prostoru. Sigurno je kako će Hrvati biti jako motivirani. Mi ćemo se, pak, spremati s obzirom na individualne vrijednosti svakog od tih igrača. Prethodnih dana smo prije svega radili na našoj taktici i puno toga smo uzeli od onoga što smo radili tijekom ljeta. Vjerujem da smo se dobro spremili za Hrvate - rekao je Sekulić.

U životu nikada ne smijemo odustati od svojih snova, a za to je dokaz slovenski centar Blaž Habot. Ovaj 21-godišnjak, visok 206 cm, član Cedevite Olimpije koji igra za slovenskog prvoligaša Iliriju, je prije godinu pol dana imao 172 kilograma. Talent je imao, ali bio je svjestan da karijeru može razviti samo ako izgubi kilograme. Uspio je smršaviti 45 kilograma te je zahvaljujući odličnim igrama dospio i do reprezentacije.

- Kada sam pozvan u reprezentaciju, osjetio sam veliku čast i neopisivu radost. Zastupati boje Slovenije san je svakog sportaša i sada oni se i ostvaruju. Dat ću sve od sebe na svakom treningu i pomoći momčadi koliko god mogu - kazao je Habot.

A sa svojim sposobnostima oduševio je izbornika, ali i kapetana Murića.

- Odličan je. Stvarno me iznenadio. Znao sam da se dobro kreće, ali i njegov skok, njegovo okretanje su dobri. I na kraju, ali ne i najmanje važno, njegovo razumijevanje i predanost košarci me jako iznenadilo. Drago mi je što su ga primijetili u Sloveniji i što je bio spreman početi se profesionalno baviti košarkom.

U slovenskom prvenstvu na prosjeku je od deset koševa i pet skokova. Hrvatski visoki igrači poput Marina Marića, Filipa Bundovića i Darka Baje imat će pune ruke posla u obrani.