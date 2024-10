Šafarić: Hajduk nije u euforiji kao lani i to mu je velika snaga

Nogometaši Varaždina u nedjelju, 3. studenoga u 17.30 igraju susret 12. kola HNL-a protiv Hajduka. Susret se igra na stadionu Varteksa, a dolazi vodeća momčad lige. Navala za tu utakmicu je velika, danima su redovi ispred stadiona u potrazi za vrijednim papirićem. I cijene su relativno pristupačne, lijevi i desni dio zapada po 15 eura, loža 20, istok i jug po 10 eura. Ulaznica još ima.

Pokretanje videa... 00:32 Red za karte za utakmicu Varaždin - Hajduk koja se igra za vikend | Video: čitatelj/24sata

- Očekujemo sličnu utakmicu kao i protiv Rijeke. Nije slučajno Hajduk vodeći. Jako su kompaktni u svim linijama, a kvalitetu Marka Livaja uopće ne treba spominjati. No, sve domaće utakmice odigrali smo na visokom nivou pa vjerujem da će tako biti i ova - ističe Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina.

Prošle sezone, u posljednja dva susreta, Varaždina je osvojio četiri boda. U trećem krugu završilo je 1-1 i kao da je od te utakmice i afere s izlaskom snimki sudaca iz VAR sobe, sve za Hajduk krenulo nizbrdo. No koliko je ove sezone drugačiji Hajduk nego prošle sezone?

- Sve je već poznato što se njih tiče. Vodeći su, no nisu u euforiji kao prošlu sezonu. Tu je Rakitić koji je odigrao mnoštvo utakmica na najvišoj mogućoj razini. On im daje stabilnost i zrelost, no napravit ćemo dobru analizu i vjerujem da ima prostora da im napravimo probleme. No njihova prizemljenost ove sezone je njihova najveća snaga ove sezone - ističe Šafarić.

Koje su onda slabije strane Hajduka?

- To vam ne mogu otkrivati. Ako otkrijem onda neće biti iznenađenje - dodaje Šafarić.

Njegova momčad ima problema s ozljedama. Već ranije je ozlijeđen Nevers, Duvnjak je osjetio ložu, a problema imaju i bivši hajdukovac Michele Šego te Frane Maglica.

- Imamo puno problema, no mislim kako ćemo se skrpati - zaključio je Šafarić.