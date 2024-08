Šafarić: Rijekin poraz pljuska je svima u hrvatskom nogometu!

Čestitam Dinamu na prolasku u Ligu prvaka. Dinamo je lokomotiva cijelog hrvatskog nogometa i to je činjenica. Realnost je da smo svi mi ostali daleko, daleko od Europe, istaknuo je trener i sportski direktor Varaždina Nikola Šafarić, koji je prokomentirao ispadanje Rijeke iz Europe.

Pokretanje videa... 01:29 Varaždin - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Iako su Riječani imali aktivan rezultat iz prvog susreta zadnjeg pretkola Konferencijske lige, u drugom su izgubili od Olimpije čak 5-0.

- Teško mi je bilo to gledati. To je velika pljuska za sve nas koji radimo u hrvatskom nogometu, jer moramo se zamisliti što radimo pogrešno, što moramo promijeniti u načinu rada - istaknuo je Nikola Šafarić i dodao da je financijska stabilnost njegovog Varaždina, kao i Rijeke, u prvom planu.

Varaždin i Slaven Belupo sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

- Rijeka je u sličnoj poziciji kao i mi. Moraju prodavati igrače da bi zadržali financijsku stabilnost. Veliki je to izazov i sve je to stresnije. Kako dovesti kvalitetne igrače ispod radara i kasnije im oživjeti karijere ili ih profilirati te kasnije prodati. To je izuzetno težak posao - istaknuo je Šafarić.

Iz varaždinskog prvoligaša tako je posljednji otišao Karlo Lusavec, u danski Horsens za oko 700.000 eura. Osim njega, od stožernih igrača prošle sezone otišli su Jelenić, Vukčević, Postonjski i Drožđek.

Uskoro će ugovor s Varaždinom potpisati Ante Ćorić, koji je kao vrlo mlad u Dinamu bio naznačen kao Modrićev nasljednik, no karijera mu je otišla u drugom smjeru. Prošlu sezonu igrao je u Rudešu.

ARHIVA: Zagreb: Tre?e pretkolo Lige prvaka, GNK Dinamo - FC Dinamo Tbilisi | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Sigurno će mu trebati vremena da dođe u natjecateljski ritam, no spreman je za izazove - ističe Šafarić.

Njegova momčad nakon četiri kola osvojila je pet bodova i drži peto mjesto. Sljedeći izazov je momčad Lokomotive.

- Kao što smo mi u prošlom kolu protiv Slavena imali imperativ pobjede, sada to ima Lokomotiva. Neće nam biti lako. Lokomotiva se pojačala s iskusnim Kolingerom i Antolićem, a presudit će opet jedna pogreška - zaključio je Šafarić.