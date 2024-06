Saga Mbappea u Realu traje od malih nogu. Čak ga je i Macron morao uvjeravati da ne ode...

Ako je vjerovati pouzdanom Fabriziju Romanu, gotova je saga o budućnosti Kyliana Mbappéa (25). Francuski nogometaš pridružit će se Real Madridu i to kao slobodan igrač, nakon što mu ističe ugovor u PSG-u. Mbappé je potpisao petogodišnji ugovor s prvakom Europe, a plaća će mu biti na razini one od Bellinghama i Viníciusa Júniora, koji su najplaćeniji igrači kluba. Osim toga, Mbappé će kroz pet godina dobiti 150 milijuna eura za potpis ugovora.

Očijukanje Real Madrida i francuskog nogometaša traje već dugo, gotovo deset godina. Davne 2012. Zinedine Zidane je pozvao mladog Kyliana i obitelj Mbappé da dođe pogledati klupsku infrastrukturu, a kasnije i utakmicu protiv Espanyola. Ne samo to, već je Mbappé i zaigrao za "kraljeve" u utakmici između dvije mlade selekcije španjolskog prvaka. Realov direktor za zapošljavanje u to doba, Paco de Gracia, potvrdio je da je mladi Kylian boravio u Realu u to doba.

- Fizički je bio nadmoćniji od svih, a i tehnički se isticao. Bila je to jedna od onih situacija u kojoj nije bilo sumnje koliko je kvalitetan - rekao je Gracia, pa zaključio:

- Obitelj nije htjela da on tako mlad napusti Francusku. Moj dio posla bio je napraviti izvješće i ono je bilo vrlo pozitivno.

Poznato je da je Mbappé odmalena navijač Madriđana i da mu je san zaigrati za Real i krenuti putem svog uzora Cristiana Ronalda.

Drugi put kada je Mbappé bio blizu prelaska u Real bilo je u ljeto 2017. kada je dres Monaca zamijenio onim PSG-a. Opet je obitelj Mbappé vagala i opet zaključila da nije vrijeme za odlazak u galaktički svijet Reala. Paris Saint-Germain platio ga je vrtoglavih 180 milijuna eura Monacu, a rođeni Parižanin vidio je Park prinčeva kao idealnu međustepenicu do Reala.

Priča o ljubavi "kraljeva" i francuskog nogometaša utihnula je do 2021. kada je Kylian Mbappé jasno dao do znanja čelnicima Pariza da želi otići u Real. Florentino Perez je spremio 200 milijuna i poslao ponudu, a madridska Marca već je objavila da je sve gotovo i da se dogodio veliki transfer. Ipak, veto na posao ovog puta nije stavila Mbappéova obitelj, nego predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi, koji je odbio pustiti Francuza. To mu prvi čovjek Reala nikad nije oprostio i od tada su odnosi dvojice čelnika vrlo hladni.

Mudri Perez računao je na to da Mbappéu ističe ugovor s Parizom u ljeto 2022. i da će ga jednostavno dovesti kao slobodnog igrača. Međutim, kako se bližilo vrijeme odluke, rastao je pritisak na mladog igrača, u što se uključio i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Zajedničkim snagama, uz puno petrodolara, Al-Khelaifi i Macron uspjeli su slomiti Mbappéa i nagovoriti ga na ostanak u Parizu, uz slavodobitni smiješak prema Madridu i poruku "niste jači od nas". Pariški klub dao je igraču faraonske ovlasti, vrlo bogat ugovor i razne bonuse uz dvije godine trajanja suradnje, uz moguću aktivaciju treće.

Računali su u Parizu da će Mbappé aktivirati i treću godinu potpisanog ugovora, ali prošlog ljeta je nogometaš jasno dao do znanja čelnicima kluba da neće produžiti ugovor. Al-Khelaifi je bio bijesan, izbacio je Mbappéa iz momčadi i zaprijetio mu da neće igrati ako ne pronađe klub koji će ga kupiti. Nipošto u Parizu nisu željeli izgubiti Mbappéa bez odštete i nadali su se da će Real zagristi mamac i iskrcati novac za usluge Kyliana. Međutim Florentino Perez nema 12 godina, nego 76; ostao je potpuno miran i nije nasjeo na igrice francuskog kluba.

U uredima prvaka Francuske s vremenom su shvatili da bez Mbappéa ne mogu. Postignut je džetlmenski dogovor u kojem se nogometaš morao odreći bonusa za lojalnost u iznosu od 80 milijuna eura, a za uzvrat mu klub neće stvarati probleme po isteku ugovora. Ipak, Mbappé se na kraju nije odrekao novca, na što je Al-Khelaifi pobjesnio i sada se tim slučajem bave odvjetnici.

S druge strane, Florentino Perez u sunčanom Madridu uživa u još jednoj tituli Lige prvaka, uz famozni "Here we go" o transferu Mbappea. Pariške kapije francuski će nogometaš zamijeniti zvjezdanom prašinom madridskog Reala, a travnjak Parka prinčeva onim Santiago Bernabeua. Mbappé se igrao s Realom 2022. i razočarao navijače, ali na kraju je u cijeloj priči pobjednik samo jedan. Navijači "los blancosa" nisu zaboravili 2022., ali su oprostili Mbappeu i razumiju pod kakvim je pritiskom bio. Osvojena Liga prvaka prvog dana lipnja i "comunicado oficial" nekoliko dana kasnije - lijepi dani za navijače Real Madrida...

Sapunica Mbappéa i Real Madrida:

1. Mbappé kao klinac dolazi u Madrid s obitelji, igra u utakmici mladih selekcija Reala (prosinac 2012.)

2. Mbappé i obitelj odbijaju ponudu Real Madrida i odlaze u PSG za 180 milijuna eura iz Monaca (ljeto 2017.)

3. Nasser Al-Khelaifi odbija pustiti Mbappéa u "kraljevski klub" za 200 milijuna eura, nakon što je igrač zatražio transfer (kolovoz 2021.)

4. Mbappé "izdaje" Real i produžuje ugovor s Paris Saint-Germainom na dvije dodatne godine (svibanj 2022.)

5. Čelnici Pariza žele se riješiti Mbappéa nakon što je javno obznanio da neće aktivirati treću godinu ugovora potpisanog 2022.; Real ne šalje ponudu (srpanj 2023.)

6. PSG i Mbappé postižu dogovor u kojem se igrač odriče novca bonusa za lojalnost, a PSG mu neće raditi probleme oko odlaska (kolovoz 2023.)

7. Mbappé se ne odriče novca od Parižana, situaciju preuzimaju odvjetnici (svibanj 2024.)

8. Mbappé potpisuje za Real Madrid (lipanj 2024.)