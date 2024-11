Šahtar pod vodstvom hrvatskog trenera vodio do 87. minute pa sve izgubio: 'Razočaran sam'

Šahtar, kojeg vodi hrvatski trener Marina Pušić (53), imao je sve u svojim rukama u Eindhovenu protiv PSV-a u Ligi prvaka. Golovima Danila Sikana i Oleksandra Zubkova u prvom poluvremenu, Ukrajinci su osigurali značajnu prednost od 2-0. No, preokret je započeo nakon izravnog crvenog kartona kojeg je Pedrinho dobio u 69. minuti.

Unatoč igraču manje, Šahtar se uspješno branio do 87. minute, kada je uslijedio potpuni kolaps. Malik Tillman najprije je prepolovio vodstvo, a zatim u sudačkoj nadoknadi izjednačio na 2-2. Posljednji udarac zadao je Ricardo Pepi u petoj minuti nadoknade, čime su Nizozemci preokrenuli rezultat i odnijeli pobjedu.

- Igrali smo sjajnu utakmicu, ali nakon crvenog kartona sve je krenulo po zlu. I to me jako naljutilo. Kad ostanete s igračem manje, situacija postaje izrazito teška. Moji igrači dali su sve od sebe i borili se do kraja, ali to isključenje je preokrenulo tijek utakmice - izjavio je Pušić nakon susreta.

Šahtar je, unatoč pritisku PSV-a, pokazao učinkovitost u napadu, iskoristivši prostore u veznom redu, a Pušić je pohvalio pripremu momčadi.

- Protivnik je kontinuirano pritiskao, osobito preko krila, što im je zaštitni znak. Oni su momčad koja gradi napade iz dubine, a mi smo trebali pronaći ravnotežu. Pripremali smo se za to, vježbali, i uspjeli smo postići vrlo dobre golove. Mislim da smo dobro igrali u sredini terena i pronašli prave prostore.

Trener je istaknuo kako je isključenje Pedrinha bilo ključni trenutak susreta, ali nije želio previše ulaziti u detalje.

- Za kraj ću reći da je to bila dobra utakmica. No, ovaj crveni karton... Ako me ponovno budu pitali o tome, moglo bi biti puno emocija. Naravno, teško je. Koliko je ovaj poraz neugodan na ljestvici od 1 do 10? Rekao bih 110!